Фрезерные «суперстанки» выдали первую продукцию для ВСМПО

Первыми изделиями, которые прошли через новые «суперстанки», стали заготовки ребер жесткости для самолетов, передает газета «Новатор». Как объяснил изданию начальник цеха № 54 Сергей Таланцев, они были выбраны, так как к ним предъявляются самые жесткие требования. При этом контрольно-измерительные приборы не показали никаких отклонений от заданных параметров изделия.

Гендиректор ВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин напомнил, что эта закупка стала одним из важных этапов инвестиционной программы цеха № 54. В 2019 году она должна завершиться приобретением еще трех станков.

Сейчас ВСМПО готовит программу развития механообработки, рассчитанную до 2025 года. Она включает освоение площадей, которые должны освободиться после переезда Ural Boeing Manufacturing в «Титановую долину».