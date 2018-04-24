Семиклассники из Выхина-Жулебина побывали в «Умном городе»

Учащиеся 7 «А» класса школы № 1935 побывали в павильоне «Умный город», который располагается на ВДНХ. Там они прослушали лекцию «Что означает интернет вещей для умного города», которая входит в серию лекций «Школа умного города».

Перед лекцией ребятам провели экскурсию по павильону, где показали примеры применения интернет-технологий в городе. В ходе мероприятия ребята узнали, что такое интернет вещей, как устройства интернет вещей могут сделать жизнь людей в городе проще, как общаются между собой устройства интернет вещей.

После лекции ребята приняли участие в мастер-классе, на котором им предлагалось с помощью собственных гаджетов победить искусственный интеллект. (вт)