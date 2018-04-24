Ирек Ялалов сообщил о сроках завершения ремонта Бельского моста

Уфу для ремонта старого Бельского моста прибыли новые деформационные швы. Их доставили из Германии . 24 апреля Ирек Ялалов продемонстрировал их на оперативке в мэрии.

Как сообщает ToDay News Ufa, мэр Уфы показал новые деформационные швы и сообщил, что были опасения на счет поставки, но теперь уже можно говорить, что ремонт старого Бельского моста будет завершен примерно к началу июня. А движение по нему будет запущено ко Дню города.

Ирек Ялалов поручил подготовить варианты последующей модернизации старого моста через реку Белую. А продолжающийся ремонт будет взят под жесткий контроль.