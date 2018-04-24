«Дело Серебренникова» как средневековая картина личной мести 

То, что суд оставит под арестом фигурантов «театрального дела», стало ясно в первые же минуты заседания 18 апреля.
Коридоры Басманного суда полны людей, народ стоял и на улице под дождем — поддержать Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софью Апфельбаум приходит все больше людей, а помещение для заседаний, мягко говоря, тесное.
«Разойтись! Освободить проход! — оглашает здание натренированный крик пристава. — Идет конвой с собаками!» Это привезли из тюрьмы Алексея Малобродского. Он сидит в заключении уже много месяцев без оснований и без причин — он заложник, от которого добиваются нужных обвинению показаний. Народ расступается и скандирует: «Лё-ша!» Следом проводят трех «домашних» арестантов, и судья Карпов начинает заседание с чтения
изумившей всех бумаги из Минкульта. Вслед за следствием Министерство культуры «просит» суд продлить арест всем четверым (для Малобродского — в тюрьме). Заявление подписано второстепенной чиновницей Зайцевой, и, конечно, никто от «потерпевшего» министерства в суд не явился. А зачем? Им и так ясен исход дела, сфабрикованного, по мнению адвоката Серебренникова, от начала и до конца. Малобродский пытается что-то возразить, судья Карпов (его все помнят еще по «делу Магнитского») обрывает его с большим раздражением.
Серебренников еще раз подчеркивает, что министерство ни разу не объяснило, в чем видит ущерб, напоминает, что в деле есть письмо зам. министра культуры Аристархова, «который в высшей мере лестно оценивает работу „Платформы“ и резонанс в стране и за рубежом». Следствие официально окончено три месяца назад, но когда дело — а там 258 томов — будет рассмотрено, неизвестно. Малобродский серьезно болен, но судью это не впечатляет, а на решение ЕСПЧ о незаконности содержания в СИЗО судья, кажется, и вовсе не обратил внимания.
Народ смотрит трансляцию по телику в коридоре. Снимать ничего нельзя — приставы со злорадством грозят административной статьей. Здесь худрук РАМТа Алексей Бородин, здесь Виктория Исакова, Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Анатолий Белый, Ксения Раппопорт, Павел Каплевич, Марина Давыдова, Антон Долин, Риналь Мухаметов, Лев Рубинштейн, Арина Бородина. Катерина Гордеева вообще сидит на полу, стенографирует трансляцию, которую выкладывают в сеть еще и в переводе на английский и французский.
Выступления адвокатов впечатляют четкой логикой, доводы обвинения, напротив, невнятны и никаким законом не обоснованы. Например, основанием для ареста Серебренникова было якобы преследование родственников экс-бухгалтера Масляевой (она сотрудничает со следствием). Уже доказано, что ничего этого не было, но арест не сняли.
Серебренников в своем слове еще раз доказал абсурдность обвинения. Когда он закончил речь словами: «Папа, я горжусь твоим мужеством. Дождись меня, пожалуйста!» — в коридорах Басманного суда раздались аплодисменты.
Все происходящее с Серебренниковым вызывает ощущение безысходности и складывается в постыдную и страшную средневековую картину личной мести. Мести того, кто совершенно легко манипулирует судьями и министрами, отдавая приказы подписать ту или иную бумагу. Цель этой мести — в этом никто уже не сомневается — именно Серебренников. И в этой беспрецедентной картине чьей-то личной обиды не имеют значения ни решение ЕСПЧ, ни репутация режиссера, ни письма в его поддержку, ни поручительства. Ни-че-го. И нет, это не Путин. Это, как считают эксперты из театральной среды, некто из ближайшего окружения президента.
Арест всем обвиняемым продлен до середины июля.
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Материал вышел в издании «Собеседник» №16-2018 под заголовком «Серебренникова держат под арестом по просьбе Минкультуры».