«Дело Серебренникова» как средневековая картина личной мести

То, что суд оставит под арестом фигурантов «театрального дела», стало ясно в первые же минуты заседания 18 апреля.

«Разойтись! Освободить проход! — оглашает здание натренированный крик пристава. — Идет конвой с собаками!» Это привезли из тюрьмы Алексея Малобродского. Он сидит в заключении уже много месяцев без оснований и без причин — он заложник, от которого добиваются нужных обвинению показаний. Народ расступается и скандирует: «Лё-ша!» Следом проводят трех «домашних» арестантов, и судья Карпов начинает заседание с чтения

изумившей всех бумаги из Минкульта . Вслед за следствием Министерство культуры «просит» суд продлить арест всем четверым (для Малобродского — в тюрьме). Заявление подписано второстепенной чиновницей Зайцевой, и, конечно, никто от «потерпевшего» министерства в суд не явился. А зачем? Им и так ясен исход дела, сфабрикованного, по мнению адвоката Серебренникова, от начала и до конца. Малобродский пытается что-то возразить, судья Карпов (его все помнят еще по «делу Магнитского») обрывает его с большим раздражением.

Серебренников еще раз подчеркивает, что министерство ни разу не объяснило, в чем видит ущерб, напоминает, что в деле есть письмо зам. министра культуры Аристархова, «который в высшей мере лестно оценивает работу „Платформы“ и резонанс в стране и за рубежом». Следствие официально окончено три месяца назад, но когда дело — а там 258 томов — будет рассмотрено, неизвестно. Малобродский серьезно болен, но судью это не впечатляет, а на решение ЕСПЧ о незаконности содержания в СИЗО судья, кажется, и вовсе не обратил внимания.

Выступления адвокатов впечатляют четкой логикой, доводы обвинения, напротив, невнятны и никаким законом не обоснованы. Например, основанием для ареста Серебренникова было якобы преследование родственников экс-бухгалтера Масляевой (она сотрудничает со следствием). Уже доказано, что ничего этого не было, но арест не сняли.

Серебренников в своем слове еще раз доказал абсурдность обвинения. Когда он закончил речь словами: «Папа, я горжусь твоим мужеством. Дождись меня, пожалуйста!» — в коридорах Басманного суда раздались аплодисменты.

Все происходящее с Серебренниковым вызывает ощущение безысходности и складывается в постыдную и страшную средневековую картину личной мести. Мести того, кто совершенно легко манипулирует судьями и министрами, отдавая приказы подписать ту или иную бумагу. Цель этой мести — в этом никто уже не сомневается — именно Серебренников. И в этой беспрецедентной картине чьей-то личной обиды не имеют значения ни решение ЕСПЧ, ни репутация режиссера, ни письма в его поддержку, ни поручительства. Ни-че-го. И нет, это не Путин. Это, как считают эксперты из театральной среды, некто из ближайшего окружения президента.

Арест всем обвиняемым продлен до середины июля.

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