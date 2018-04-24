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В Оренбурге прошел первый Пасхальный бал
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В Оренбурге прошел первый Пасхальный бал 

АиФ-Оренбург 57 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
21 апреля в Оренбурге в мегамолл «Армада» прошел Пасхальный бал.
В Неплюевском зале собралось около 60 танцевальных пар — студенты и преподаватели вузов и колледжей города, солдаты, ученики православной гимназии, члены молодежных православных организаций.
Их готовили два хореографа на двух площадках. Репетиции шли с января. Первоначально к балу готовилось примерно 100 пар, но в связи с его переносом с февраля из-за трагических событий количество участников сократилось.
Бал посвятили празднованию Пасхи.
Играл оркестр Музыкальной комедии. Выступали артисты Оренбургской филармонии, детские танцевальные коллективы. Полонез, императорский вальс, менуэт, галоп, мазурка, полька, вальс Бернара сменяли друг друга. Праздник собрал немало гостей, которые могли тоже поучаствовать в танцах. Почетным гостем бала стал Павел Хендерсон из США, помощник руководителя молодежного отдела Западно-Американской епархии РПЦЗ. Он отметил, что это замечательно, когда молодежь старается сохранить культурные традиции своих предков.
«Ребята на глазах меняются. Они начинают себя вести по-другому. Сама обстановка на них действует. Мальчики становятся мужчинами, которые умеют себя галантно вести, они уже не обидят девушку, потому что увидели, какие дамы красивые и нежные. Все-таки современные отношения более унифированные, теряется разность между полами и ответственность друг перед другом. Я вижу в этих молодых людей стремление быть красивыми. А как утверждал классик: красота спасет мир. Красота есть движение к совершенству», — прокомментировал организатор бала, руководитель отдела по делам молодежи Оренбургской епархии протоиерей Георгий Горлов.
По традиции в Оренбурге проводились Сретенские балы. Первый был в 2012 году, а следующие в 2016 и 2017 годах. В этом году также готовили Сретенский бал, который должен был пройти 17 февраля. Однако его решено было отменить в связи с трагическими событиями 11 февраля. По благословению митрополита его перенесли на 21 апреля, приурочив к празднованию Светлой Пасхи.
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