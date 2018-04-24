Крупнейший ТРЦ Ямало-Ненецкого автономного округа закрывается из-за угроз безопасности

Крупнейший торгово-развлекательный центр Ямало-Ненецкого автономного округа «Солнечный» закрывается с 25 апреля 2018 года на неопределенный срок. Как сообщает пресс-служба управляющей компании «Норд», такое решение было принято из-за действий граждан, угрожающих безопасности посетителей и арендаторов.

Как говорится в сообщении, на протяжении двух недель в адрес сотрудников УК «Норд» непрерывно поступают угрозы: бывшие сотрудники ГК «Анкор» вламываются в помещения «Солнечного», мешают работе, наносят ущерб имуществу и отключили пожарную сигнализацию.