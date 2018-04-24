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Крупнейший ТРЦ Ямало-Ненецкого автономного округа закрывается из-за угроз безопасности
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Крупнейший ТРЦ Ямало-Ненецкого автономного округа закрывается из-за угроз безопасности 

BFM.RU 1 час назад
Крупнейший торгово-развлекательный центр Ямало-Ненецкого автономного округа «Солнечный» закрывается с 25 апреля 2018 года на неопределенный срок. Как сообщает пресс-служба управляющей компании «Норд», такое решение было принято из-за действий граждан, угрожающих безопасности посетителей и арендаторов.
Как говорится в сообщении, на протяжении двух недель в адрес сотрудников УК «Норд» непрерывно поступают угрозы: бывшие сотрудники ГК «Анкор» вламываются в помещения «Солнечного», мешают работе, наносят ущерб имуществу и отключили пожарную сигнализацию.
Официальное обращение в адрес губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина (имеется в распоряжении Business FM) пока осталось без ответа, отмечают в пресс-службе. Руководство компании также направило письменное обращение начальнику УМВД РФ по ЯНАО генерал-майору полиции Александру Удовенко. Управляющая компания приняла решение о закрытии МТРЦ «Солнечный» вплоть до урегулирования ситуации полицией и властями ЯНАО.
Объект принадлежит ПАО «Сбербанк». Управлением в рамках процедуры банкротства группы компаний «Анкор» занимается УК «Норд».
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