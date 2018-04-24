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В Удмуртии разработают концепцию развития молочной отрасли
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В Удмуртии разработают концепцию развития молочной отрасли 

RT на русском 46 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
В Удмуртии намерены разработать концепцию развития молочной отрасли, сообщает интернет-издание «Сусанин».
Об этом заявил глава региона Александр Бречалов на расширенном заседании Госсовета.
По его словам, из-за снижения закупочных цен на молоко рынок продолжает лихорадить.
«Мы продолжаем поиск решений», — отметил он и добавил, что время работает в целом против республики.
Бречалов дал время министру сельского хозяйства Ольге Абрамовой до конца недели, чтобы доложить о ситуации и предложить соответствующие меры.
Ранее RIA56 сообщало, что с начала года в Оренбургской области выявили 21 партию фальсифицированной молочной продукции.
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