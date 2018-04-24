Надежда Епифанова стала ведущей «НАШЕго Радио»

В шоу «Тариф Дневной», которое выходит на «НАШЕм Радио» с 12:00 до 16:00 по будням, появилась новая ведущая. Вместе с Дмитрием Ленским шоу теперь будет вести Надежда Епифанова.

Программист по образованию, модель и ведущая уже больше 15 лет работает и в кадре, и за кадром, а также профессионально проводит мероприятия. Любитель спорта, особенно тренировок под током, ради красивой фигуры отказалась от всего вредного, кроме мороженого и сыра. В совершенстве освоившая английский язык, Надежда активно учит французский и строит серьезные планы на японский. Новая ведущая «НАШЕго Радио» также любит быструю езду, особенно когда сама за рулем, и жить у незнакомых людей за границей.

Подробную информацию можно найти на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.