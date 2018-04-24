ICAO помогла изменить правила для аэропортов, обслуживающих GA 

В течении долгого времени ассоциация IAOPA сотрудничает с ICAO по вопросу отмены правил, требующих наличия противопожарных и спасательных служб в аэропортах, обслуживающих воздушные суда авиации общего назначения (GA). В некоторых случаях это стало большой проблемой для малых воздушных гаваней такого типа. Проблема усугубилась после введения совместных требований, касающихся аэропортов в Европейском союзе, поскольку все аэропорты попали под действия правил ЕС, обязывающие обеспечить полную противопожарную и спасательную службу (RRF) даже в том случае, когда операции на таких объектах осуществляются малыми воздушными судами GA. Это привело к значительному сокращению услуг и росту стоимости в некоторых аэропортах местного значения, но в настояще время, как кажется, наступил переломный момент. Франк Хофманн, являющийся представителем IAOPA в ICAO, сообщает, что на последнем заседании организации, касающейся организации авиационных операций, было предложено исключить аэропорты GA из норм ICAO по соответствующей противопожарной категории. Кроме того, на последнем заседании в Комитете EASA представители GA, как и Агентства и несколько региональных организаций рассмотрели данную проблему, и что наиболее важно, датский орган гражданской авиации (CAA) освободил GA от обязанности выполнять требования этих правил, теперь региональные аэропорты Дании могут снова обслуживать воздушные суда авиации общего назначения без необходимости иметь службы PPR (Prior Permision Required). В связи с этим они также освобождаются от существенных оплат за такие услуги. После введения упомянутых правил Евросоюза, некоторые аэропорты, подчинясь им, были вынуждены ввести высокие оплаты за операции в период с малым воздушным движением. Примером может служить Роскильд, основной аэродром GA в районе Копенгагена, где взималась дополнительная оплата в размере 1000 евро за ночной взлет или посадку самолета Cessna172. Такая цена была обусловлена необходимостью покрыть расходы по обеспечению полной готовности противопожарных и спасательных служб. При этом даже готовые заплатить такую сумму не всегда могли рассчитывать на полную доступность персонала в краткие сроки. Оплаты таких размеров не приемлемы для большинства пилотов GA. Поэтому многие из них перенесли свои операции на меньшие аэродромы в окрестностях, которые не попадали под юрисдикцию ЕС и требованиям RFF. Однако такое решение оказалось потенциально небезопасным, ибо вместо использования объектов с контролируемым воздушным движением, которые в случае необходимости могли вызвать сторонние спасательные службы, полеты осуществлялись с травяных площадок, где часто не было никого, кто бы мог обеспечить помощь в случае какого-либо инцидента. Чтобы обеспечить решение в данной ситуации, датский отдел AOPA разработал предложения совместно с региональными аэропортами и датским CAA, которое выдало соответствующее распоряжение. В соответствие с его концепцией, воздушные суда авиации общего назначения могут выполнять операции из аэропортов ЕС без необходимости полного оборудования их службами RFF.