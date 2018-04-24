«Им придется доказывать, что они платили»: пайщиков долгостроя депутата Плаксина пересчитают заново

Екатеринбурге 30 мая пройдет большое внеочередное собрание пайщиков ЖСК «Уралэнергостройкомплекс», которые приобретали жилье в комплексе «Новый Уктус» на улице Самолетной. Строители и правоохранительные органы намерены собрать информацию обо всех пайщиках комплекса.

Ранее подобные собрания практиковались для покупателей недвижимости в другом объекте УЭСК — «Первом Николаевском », который достраивает Prinzip. Бывший застройщик — НП «Уралэнергостройкомплекс» — контролируется депутатом гордумы Екатеринбурга Игорем Плаксиным

Стройка «Нового Уктуса» остановилась, и доделывать свечку взялся другой застройщик — ГК ТЭН. При этом было возбуждено уголовное дело о недострое и Главное следственное управление начало искать пострадавших от действий должностных лиц прежнего застройщика.

— Нам нужно установить реальных собственников паев, которые были переданы покупателям, определить число оставшихся паев, убедиться, что отсутствовали двойные продажи, и в целом пообщаться с людьми, — рассказывает представитель ГК ТЭН Евгений Арбузов

Всего в доме 234 квартиры. По информации, имеющейся в распоряжении застройщика, было продано 194 пая. Однако появились люди, которые не входят в официальный перечень, переданный застройщику — они приходят напрямую в Главное следственное управление со своими договорами.

— Реальных покупателей может быть больше, чем по имеющимся в нашем распоряжении документам ЖСК, и эту информацию мы хотим проверить, — отмечают в ГК ТЭН.

За ситуацией также следит уполномоченный по защите прав человека Татьяна Мерзлякова

— Компания, которая взялась завершать строительство, на мой взгляд, работает хорошо, — прокомментировала Татьяна Мерзлякова. — На мой взгляд, главная проблема там в том, что не все люди платили бывшему застройщику так, как полагается по закону. Например, часть квитанций есть, а куда ушли деньги — неизвестно, доказательства оплаты не существует. Они либо не полностью расплатились, либо внесли деньги за свой пай другим юридическим лицам. Сейчас нужно доказывать, что эти люди действительно платили. В похожей ситуации находятся около полутора десятков человек — с частью из них уже идет работа, им предлагаются варианты, как разрешить их проблему, их принимает минстрой области и межведомственная комиссия.

Собрание состоится 30 мая в 19:00 на Челюскинцев, 106 (конференц-зал «Маринс Парк Отеля»). Пайщиков просят иметь при себе паспорт или нотариальную доверенность, а также все правоустанавливающие документы на недвижимость. Если нет возможности явиться на собрание, правообладатель должен предоставить документы в течение пяти дней с момента проведения собрания.

«В случае неявки лиц все права на объекты, по которым в кооперативе отсутствуют сведения о правообладателе, будут считаться свободными от правопритязаний с последующей реализацией третьим лицам», — предупреждают организаторы собрания.