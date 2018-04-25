Бурков испытал «прелести» северных дорог Омской области

Накануне, 25 апреля, врио губернатора Омской области Александр Бурков совершил рабочую поездку на север региона. Он побывал в Усть-Ишиме. Чтобы добраться до севера Омской области Буркову пришлось преодолеть дорогу почти в 600 км по весеннему бездорожью.

Глава региона признался, что его отговаривали от поездки в это время года, однако, как уточнили в пресс-службе правительства Омской области, на автомобиле губернатор «поехал специально, чтобы на себе проверить все „прелести“ северных дорог, да и в целом оценить благоустройство северных территорий».

Бурков привёз жителям Усть-Ишима приятные новости: район в 2018 году получит дополнительные 121 млн рублей на ремонт и содержание дорог.

Отметим, что в 2017 году в Усть-Ишимском районе были отремонтированы четыре мостовых перехода — через речки Серебрянка, Суя, Ухтырма и Саргуска.

Добавим, что Бурков также пообещал жителям района решить проблему с питьевой водой и Интернетом.