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Бурков испытал «прелести» северных дорог Омской области
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Бурков испытал «прелести» северных дорог Омской области 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Накануне, 25 апреля, врио губернатора Омской области Александр Бурков совершил рабочую поездку на север региона. Он побывал в Усть-Ишиме. Чтобы добраться до севера Омской области Буркову пришлось преодолеть дорогу почти в 600 км по весеннему бездорожью.
Глава региона признался, что его отговаривали от поездки в это время года, однако, как уточнили в пресс-службе правительства Омской области, на автомобиле губернатор «поехал специально, чтобы на себе проверить все „прелести“ северных дорог, да и в целом оценить благоустройство северных территорий».
Бурков привёз жителям Усть-Ишима приятные новости: район в 2018 году получит дополнительные 121 млн рублей на ремонт и содержание дорог.
Отметим, что в 2017 году в Усть-Ишимском районе были отремонтированы четыре мостовых перехода — через речки Серебрянка, Суя, Ухтырма и Саргуска.
Добавим, что Бурков также пообещал жителям района решить проблему с питьевой водой и Интернетом.
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