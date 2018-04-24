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Кадыров назвал причины появления негатива в отношении Чечни
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Кадыров назвал причины появления негатива в отношении Чечни 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил появление в СМИ негативной информации в отношении республики силой Чечни и страхом перед ней.
"Я считаю, что в Чечне основана сила. Это хребет России. Мы, защищая Кавказ, защищаем Россию. Есть сила — они боятся нас", — заявил Кадыров в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос о возможных причинах появления в СМИ негативной информации о ситуации в регионе.
"Это говорили так называемые либералы. Они знают, что я и команда нашего первого президента на все 100 процентов преданы президенту", — добавил Кадыров.
По его словам, цель подобных публикаций — показать, «что они плохие», «что президента страны окружают плохие люди».
При этом Кадыров подчеркнул, что нет ни одного доказательства той негативной информации, которая появляется в СМИ, а по статистике Чечня — самый спокойный регион страны.
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