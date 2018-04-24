У собственников жилья появилась возможность заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями

Строить отношения с управляющими компаниями по-новому может теперь собственник, если он заключит прямой договор на оказание услуг с ресурсоснабжающими организациями. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс уже вступили в силу. Все плюсы и минусы нововведения обсудили на заседании круглого стола общественники, представители власти, ресурсники и управляющие компании. Площадку для диалога предоставила Самарская губернская дума.

Как теперь выстраивать взаимоотношения между ресурсниками и управляющими компаниями, если заключен прямой договор, и куда обращаться собственнику с вопросами о перерасчётах, составлением всевозможных актов и претензиями на некачественную услугу?

"На сегодня получается, что исполнителем коммунальных услуг может быть ресурсоснабжающая организация, которая подаёт коммунальный ресурс до фасада дома. А внутри дома отвечает управляющая компания. То есть получается два исполнителя коммунальных услуг. С кем работать собственнику, непонятно. Ведь главное, чтобы собственник знал, к кому можно обратиться, чтобы решить свои проблемы", — подчеркнул Виктор Часовских , председатель комиссии по местному самоуправлению и ЖКХ Общественной палаты Самарской области

Ясность в проблему могли бы внести чётко разработанные механизмы взаимоотношений между ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. Но таких рычагов на сегодняшний день пока чётко не прописано.

К тому же на уровне региона сейчас необходимо продумать и вопрос создания единого расчётного центра, который бы объединял и делал прозрачными коммунальные платежи. Пока этого нет и подзаконные акты не приняты, собственнику лучше воздержаться от принятия окончательных решений, считают участники круглого стола.