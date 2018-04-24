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У собственников жилья появилась возможность заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями
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У собственников жилья появилась возможность заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: Самарская газета
Строить отношения с управляющими компаниями по-новому может теперь собственник, если он заключит прямой договор на оказание услуг с ресурсоснабжающими организациями. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс уже вступили в силу. Все плюсы и минусы нововведения обсудили на заседании круглого стола общественники, представители власти, ресурсники и управляющие компании. Площадку для диалога предоставила Самарская губернская дума.
Как теперь выстраивать взаимоотношения между ресурсниками и управляющими компаниями, если заключен прямой договор, и куда обращаться собственнику с вопросами о перерасчётах, составлением всевозможных актов и претензиями на некачественную услугу?
"На сегодня получается, что исполнителем коммунальных услуг может быть ресурсоснабжающая организация, которая подаёт коммунальный ресурс до фасада дома. А внутри дома отвечает управляющая компания. То есть получается два исполнителя коммунальных услуг. С кем работать собственнику, непонятно. Ведь главное, чтобы собственник знал, к кому можно обратиться, чтобы решить свои проблемы", — подчеркнул Виктор Часовских, председатель комиссии по местному самоуправлению и ЖКХ Общественной палаты Самарской области.
Ясность в проблему могли бы внести чётко разработанные механизмы взаимоотношений между ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. Но таких рычагов на сегодняшний день пока чётко не прописано.
К тому же на уровне региона сейчас необходимо продумать и вопрос создания единого расчётного центра, который бы объединял и делал прозрачными коммунальные платежи. Пока этого нет и подзаконные акты не приняты, собственнику лучше воздержаться от принятия окончательных решений, считают участники круглого стола.
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