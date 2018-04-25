Ещё
Встреча «Энциклопедия русской жизни» состоится в Некрасовке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Встреча «Энциклопедия русской жизни» состоится в Некрасовке 

Управа района Некрасовка 26 минут назад
Фото: Управа района Некрасовка
В четверг, 26 апреля, в библиотеке № 117 на 2-й Вольской улице, дом 20 состоится литературный салон «Энциклопедия русской жизни». Встреча посвящена 185-летию выхода в свет первого издания Александра Пушкина «Евгений Онегин».
Участники встречи увидят небольшие театрализованные инсценировки и услышат отрывки из поэмы, а также оценку романа современниками.
Также гости увидят видеофрагменты чтения отрывков из поэмы в исполнении актера Иннокентия Смоктуновского.
Встреча начнется в 15.00. Принять участие могут все желающие. (вт)
Управа района Некрасовка: последние новости
Сотрудники МФЦ провели встречу со специалистами центра соцобслуживания населения «Некрасовка» Уважаемые жители и гости столицы! Юные читатели библиотеки на Рождественской вспомнят героев сказок
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган17
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах211
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру314
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста33
Минтруд успокоил россиян91
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:06
Рыжая плутовка оказалась наполовину в сугробе
Общество
01:30
В Москве ожидают новый ураган
Погода Новости Москвы
02:13
Что общего у протестов в Ереване и киевского Майдана
Кавказ Политика
00:19
Стало известно о погоде в Москве
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение