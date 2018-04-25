Встреча «Энциклопедия русской жизни» состоится в Некрасовке

В четверг, 26 апреля, в библиотеке № 117 на 2-й Вольской улице, дом 20 состоится литературный салон «Энциклопедия русской жизни». Встреча посвящена 185-летию выхода в свет первого издания Александра Пушкина « Евгений Онегин ».

Участники встречи увидят небольшие театрализованные инсценировки и услышат отрывки из поэмы, а также оценку романа современниками.

Также гости увидят видеофрагменты чтения отрывков из поэмы в исполнении актера Иннокентия Смоктуновского

Встреча начнется в 15.00. Принять участие могут все желающие. (вт)