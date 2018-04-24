Академия Ростеха запустила новую программу обучения и развития руководителей

Академия Ростеха провела первый модуль программы обучения и развития руководителей Госкорпорации «КУРС». Участниками программы стали более 150 руководителей и высокопотенциальных сотрудников из 50 предприятий Ростеха. Впереди участников ждет еще пять модулей, а в октябре они защитят свои проекты на экспертном комитете, в состав которого войдет высшее руководство Госкорпорации.

В рамках новой программы сотрудникам предприятий Ростеха будут переданы инструменты, лучшие практики и ролевые модели, необходимые для реализации стратегических проектов развития Госкорпорации. Программа «КУРС» включает в себя лекции, экспертные сессии, мастер-классы, стажировки, деловые игры и групповую работу. Все полученные знания и навыки участники смогут отработать, реализуя настоящие проекты.

Активное участие в программе принимают лидеры Госкорпорации, которые выступают наставниками проектных команд и экспертами на тематических сессиях. Так, на первом модуле о стратегических направлениях развития Ростеха рассказали индустриальный директор радиоэлектронного кластера Сергей Куликов и индустриальный директор кластера «Вооружение» Сергей Абрамов . Также перед участниками выступили генеральные директоры холдингов. В частности, гендиректор Концерна «Автоматика» Сергей Сахненко провел мастер-класс о нематериальной мотивации, а глава холдинга «Швабе» Алексей Патрикеев поделился своими принципами жизни, работы и управления, а также ответил на вопросы аудитории.

Перед участниками программы «КУРС» выступили и приглашенные эксперты. Виталий Недельский, основатель Национальной ассоциации участников рынка робототехники, рассказал сотрудникам радиоэлектронного кластера о трендах «Индустрии 4.0». Павел Алферов, независимый эксперт по проектному управлению, управлению знаниями, цифровизации, провел мастер-класс на тему «Роль топ-менеджера до запуска проекта организационных изменений».

«Программа «КУРС» разработана Академией Ростеха для того, чтобы объединить управленческую команду и выработать единое понимание стратегических целей и путей их достижения, — поделилась генеральный директор Академии Ростеха Елена Романова . — «КУРС» позволит повысить уровень компетенций и знаний руководителей в сфере стратегического управления современной корпорацией и ключевых мировых тенденций развития бизнеса».

Академия Ростеха была создана в сентябре 2017 года. Она призвана стать надежным партнером Корпорации в реализации стратегии развития за счет эффективного портфеля программ, глобальной сети партнерств и инновационных форматов обучения. Цель Академии — развивать у сотрудников навыки и компетенции необходимые для достижения стратегических целей в условиях современной инновационной экономики.