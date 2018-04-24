Самарский «Больверк» не успел завершить работы по реконструкции причалов Магаданского порта в срок

Компания пыталась через суд добиться продления сроков исполнения контракта на десять месяцев. Однако Арбитражный суд Москвы в удовлетворении ее требований отказал.

Контракт на проведение работ по реконструкции двух причалов (четвертого и пятого) морского порта Магадан был заключен между ООО «Больверк» и ФКУ «Дирекция госзаказчика программ развития морского транспорта» в декабре 2016 г. по итогам конкурса. Согласно его условиям, все работы на площадке генподрядчик должен был выполнить до 31 декабря 2017 года.

В обязанности генподрядчика, согласно техзаданию, входит подготовка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных, инженерных и пусконаладочных работ по устройству новой шпунтовой стенки, перепрофилирование причалов под контейнерные перевозки и приведение их в 100% техническую готовность. Однако пока работы на объекте не завершены.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО «Больверк» зарегистрировано в октябре 2008 г. и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Владельцем общества является Станислав Лобань, местные СМИ называют компанию близкой семье бывшего главы Сергиевского района Самарской области Анатолия Шипицина . По итогам 2016 г. выручка ООО «Больверк» составила 2,6 млрд руб., чистая прибыль — 36 млн рублей.

В декабре 2017 г. компания получила контракт на строительство международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерский Калининградской области за 7,3 млрд рублей. Среди реализованных компанией объектов также причалы для Куйбышевского НПЗ и Новокуйбышевского НПЗ, строительство двух причалов морского порта в поселке Сабетта на полуострове Ямал, причал завода «Аммоний» в Елабуге , а также берегоукрепительные работы в различных регионах.

ООО «Больверк», согласно материалам КАД ВАС, обосновывало свои требования по продлению сроков завершения работ тем, что площадка была передана ему под реконструкцию на пять месяцев позже даты, предусмотренной контрактом. Также компания, согласно материалам суда, приводила результаты заключения АО НИЦ «Строительство», которым были разработаны рекомендации по выбору технологии уплотнения грунта в зимний период. ООО «Больверк» ссылалось на выводы АО НИЦ «Строительство», согласно которым указанные работы на объекте можно проводить только с 15 июня.

Однако, по данным КАД ВАС, представители заказчика полагают, что указанные выводы АО НИЦ «Строительство» носят рекомендательный характер, а в контракте прописаны способы проведения работ не только в теплое время года. Передача площадки с задержкой в пять месяцев, как утверждает ФКУ «Дирекция госзаказчка», произошла по независящим от организации причинам и была связана с тем, что реконструкция должна вестись без остановки работы порта.

Получить комментарии в ООО «Больверк» и ФКУ «Дирекция госзаказчика программ развития морского транспорта не удалось» — на запросы Волга Ньюс не ответили.

Согласно опубликованной на сайте правительства Магаданской области информации, реконструкция четвертого причала уже завершена, на пятом работы продолжаются.

"В ходе рабочей беседы представителями компании «Больверк» особо был отмечен вопрос возможности полноценного производства работ по устройству покрытий на причале № 5, при установлении стабильных положительных температур", — сообщается на сайте ООО «Больверк».

При этом, по данным пресс-службы правительства Магаданской области, полностью закончить реконструкцию планируется в начале июня 2018 года.

"Очень важно оперативно завершить все работы, которые можно вести в зимний период, для того чтобы полностью с наступлением положительных температур приступить к завершающему этапу — бетонированию поверхности причала. Главное — успеть все сдать в июне, чтобы летом морской торговый порт смог использовать пятый причал и работать на полную мощность", — цитирует управление информационной политики правительства Магаданской области Владимира Печеного.

Как уточняется на сайте правительства Магаданской области, реконструкция четвертого и пятого причалов Магаданского морского порта ведется в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». Размер федеральных ассигнований на выполнение работ превышает 1 млрд рублей. Реконструкции причалов № 4, 5 и их техническое перевооружение позволят увеличить грузооборот Магаданского морского торгового порта, уменьшить простой морского транспорта на рейде порта с 5 до 2 дней и соответственно уменьшить издержки транспортных компаний и стоимость доставки тонны груза для конечного получателя, отмечает Федеральное агентство морского и речного транспорт. По данным правительства Магаданской области, после реконструкции причальных гидротехнических сооружений возможности порта по обработке грузов будут увеличены в два раза — до 3 млн тонн в год.