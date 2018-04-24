Ансамбль больницы святой Ольги отреставрируют

Ансамбль зданий детской больницы святой Ольги в Орлово-Давыдовском переулке отреставрируют в ближайшие три года, а прилегающую территорию благоустроят.

Всеми работами займется новый собственник. «Правообладатель должен до конца этого года разработать проект реставрации, а до 2020 года его реализовать. Также до 2021 года документами предусмотрено благоустройство территории больницы», — рассказал глава Департамента культурного наследия города Алексей Емельянов

Поскольку здание является выявленным объектом культурного наследия, реставрация пройдет под контролем Мосгорнаследия. «Подготовлено решение о внесении детской больницы святой Ольги в реестр объектов культурного наследия. В том числе рассматривается возможность включить в предмет охраны уникальную мозаичную икону святой Ольги над входом главного фасада и мозаичную икону святого целителя Пантелеимона на дворовом фасаде здания. Также в предмет охраны войдет территория парка, его композиционная и планировочная структура», — добавил Алексей Емельянов.