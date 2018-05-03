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Работа школьников из ЮВАО завоевала главный приз Всероссийского творческого конкурса
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Работа школьников из ЮВАО завоевала главный приз Всероссийского творческого конкурса 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Школьники из района Текстильщики Юго-Восточного округа Москвы победили в номинации «Видеоролик» Всероссийского творческого конкурса «Спасибо маленькому герою». Конкурс прошел с 26 февраля по 15 апреля. Работы на суд жюри прислали дети с разных уголков страны.
Результаты конкурса озвучили в Музее Победы Москвы. Победителями стали Юлия Львова, Лилит Абраамян, Мария Рыбина и другие учащиеся школы № 484 имени дважды Героя Советского Союза В. И. Попкова.
Всероссийский творческий конкурс проходит в рамках историко-патриотического проекта «Маленькие герои большой войны», посвященного детским подвигам в военные годы. Участниками конкурса стали школьники из разных городов России, которые направили в оргкомитет рисунки, видеоролики, музыкальные и литературные произведения.
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
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