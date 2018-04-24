Путин обсудил с Рогозиным будущее ГЛОНАСС

«Дмитрий Олегович, вы хотели поговорить о системе ГЛОНАСС, точнее, о наземной составляющей всей системы», — приветствовал Рогозина в Ново-Огарево президент.

Космическая группировка работает в полном составе — 24 космических аппарата; 23 — прежнее поколение «Глонасс-М», 24-й — это «Глонасс-К» нового поколения, рассказал вице-премьер. «И еще один аппарат находится в орбитальном резерве. На земле мы имеем шесть аппаратов, то есть в случае необходимости мы сразу поднимаем эту группировку и дополняем необходимым количеством», — отметил он.

"Планируем с 2019 года вводить еще одно, новое поколение «Глонасс-К2». Это более высокоточные космические аппараты с улучшенной математикой. Мы выполняем задачу, которую вы поставили, по улучшению качества навигационного сигнала", — рассказал докладчик.

"Сколько лет они на орбите будут?" — поинтересовался глава государства. «Вообще у них ресурс семь лет, но работают больше. Именно поэтому и наземная группировка оказалась более значительная, потому что пока нет потребности менять», — ответил собеседник.

"Вы год назад поставили задачу активно внедрять возможности группировки ГЛОНАСС в рамках гражданской экономики", — продолжил вице-премьер. Объем рынка аппаратуры спутниковой навигации в 2015 году составлял 2,4 млрд рублей. В прошлом году — уже 15 млрд, привел цифры Рогозин. «То есть этот рынок растет довольно радикально», — оценил он. Системой дифференциальной коррекции в России оснащены 107 аэродромов из 182, 43 морпорта из 67, а также 33 станции на внутренних водных путях. «В Крыму в этом году мы завершаем полное оснащение этой системой всех морских портов. Помните, вы критиковали нас, говорили, что есть отставание по линии GPS. Сейчас его нет, и отставания уже не будет», — заверил зампред кабмина.

"То же самое, первоочередные меры были приняты по Северному морскому пути, — уточнил Рогозин. — Навигационным оборудованием ГЛОНАСС оснащено 8791 судно, в том числе более двух тысяч морских судов. Это стопроцентное оснащение всех кораблей и судов, которые работают в нашей акватории". «670 воздушных судов, правда, из них 113 — иностранных», — также сказал он.

"Мы в свое время, когда вводили систему «ЭРА-ГЛОНАСС», приняли закон, согласно которому все машины, которые после определенной даты ввозились в Российскую Федерацию, должны были быть оснащены этой системой, модулем, чипсетом, — заметил в этой связи докладчик. — Сегодня более 600 иностранных бортов у нас летает в рамках наших авиационных компаний. Полагаю необходимым сделать то же самое — вводить в требования, чтобы, если самолет закупается российской авиационной компанией, он в обязательном порядке должен быть оснащен этим модулем".

"Чтобы производитель оснащал?" — уточнил глава государства. «Конечно, это же не такая большая проблема. Но для нас это важно. Какой смысл оборудовать ГЛОНАССом наши аэропорты, если воздушные суда не оборудованы этой системой?» — заметил Рогозин. «Правильно абсолютно», — согласился Путин.

Свыше 1,8 млн автомобилей в России оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС», продолжил Рогозин. До конца года будет 3,5 млн, ожидает он. «Принято и обработано 838 тысяч вызовов. Более чем в 10 тысячах случаев было обеспечено оперативное реагирование, то есть это сотни человеческих жизней», — отметил вице-премьер. Есть такое понятие «золотой час»: чем быстрее будет оказана помощь, тем больше шансов на спасение жизни, добавил он.

АО «ГЛОНАСС» — федеральный оператор этой системы — перешло на самоокупаемость. «Это очень важно, подчеркивает успех политики коммерциализации возможностей, которые создают российские орбитальные системы», — сообщил Рогозин. «Мы считаем технически возможным совмещать системы „ЭРА-ГЛОНАСС“, „Безопасный город“ и „Система-112“, — также заметил он. — Это будут единые колл-центры, единые возможности перехода „Безопасного города“ к „Умному городу“. То есть ГЛОНАСС будет внедрен в том числе в этих технологиях».

"Так и нужно сделать, имея в виду те положительные результаты, которые показывает внедрение ГЛОНАСС в тех сегментах, о которых вы сказали, — при дорожно-транспортных происшествиях. Насколько я вижу из представленных документов, смертность на дорогах сократилась на 32 процента", — отреагировал глава государства. «Да, это очень серьезный результат, причем положительный, поэтому нужно двигаться дальше», — сказал он.