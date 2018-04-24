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Плитка пошла волнами: губернатору пожаловались на «поплывший» Струковский сад
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Плитка пошла волнами: губернатору пожаловались на «поплывший» Струковский сад 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Подрядчик реконструкции Струковского сада получил замечания по поводу качества работ. Об этом во вторник, 24 апреля, на заседании губернской думы сообщил врио председателя правительства Самарской области Александр Нефёдов.
Вопрос подняли депутаты, которые буквально на днях смогли лично оценить качество работ.
— На мой взгляд, к чемпионату завершить реконструкцию сада у подрядчика не получится. Там еще много работы. А то, что уже сделано… Уже всё поехало, пошло волнами (речь идет о плитке. — Прим. 63.ru). Сдать объект изначально должны были в 2017 году. Теперь срок — 30 апреля. Но я не верю, что успеют, — пожаловался один из парламентариев.
— Там есть отставание и замечания технического плана. Делаем всё для того, чтобы работы выполнили к намеченным датам. Мы принимаем вашу критику и будем делать всё до конца, — ответил Александр Нефёдов.
Глава региона же рассказал, что на сдачу Струковского сада у городских властей есть месяц.
— Прозвучало мнение, что некоторые объекты после чемпионата мира нужно будет ремонтировать. А я скажу больше — не все объекты до ЧМ дотянут, как мы видим. Качество работ такое, что ремонт нужен уже сейчас, — сказал Дмитрий Азаров.
Струковский парк закрыли на ремонт в мае прошлого года. Стоимость работ составила около 267 миллионов рублей. Специалисты уже установили системы автополива, электроснабжения, освещения и ливневой канализации. Строители восстановили ограждения по периметру парка, отремонтировали фонтаны «Грот» и «Мальчик и девочка». Также в порядок привели стелу Максима Горького.
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