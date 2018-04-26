В Краснодаре после роста тарифа на проезд выручка КТТУ увеличилась на 13%

Глава Краснодара Евгений Первышов с коллективом КТТУ обсудили результат введения нового тарифа, планы по обновлению подвижного состава и строительству новых трамвайных линий.

«Постепенно финансовая ситуация в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении улучшается. Положительный эффект дало и введение нового тарифа на проезд. КТТУ — главный городской перевозчик и жизненно важное предприятие для краевого центра. Наша задача, чтобы предприятие развивалось, сокращалась кредиторская задолженность, росли зарплаты сотрудников, ведь в конечном итоге от всего этого зависит качество перевозки миллионов пассажиров», — сказал Евгений Первышов.

Директор МУП «КТТУ» Александр Грачев сообщил, что с 20 апреля, когда начал действовать новый тариф на проезд в 26 рублей за одну поездку, выручка КТТУ увеличилась на 12,7%. Проведенный анализ показал, что пассажиропоток остался на том же уровне.

Евгений Первышов отметил, что сейчас администрация города совместно с Законодательным Собранием края и администрацией региона прорабатывают возможность участия Краснодара в федеральной программе по модернизации общественного транспорта, в рамках которой можно получить субсидии на обновление подвижного состава. В связи с этим глава города дал задание вести подготовку к участию в программе, сообщает пресс-служба администрации города.