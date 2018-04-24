На Ямале с санкционкой и фальсификатом будут бороться дополнительно

Сегодня, 24 апреля, заместитель губернатора ЯНАО Михаил Каган в режиме видеоконференцсвязи провёл заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Ответственный секретарь комиссии Иван Бычков сообщил журналистам, что все рассматриваемые вопросы актуальны для автономного округа. Среди них — доклад службы ветеринарии ЯНАО и дополнительные меры, направленные на безопасность потребителей. Поднимались темы санкционной продукции и состояния продуктов на потребительском рынке. Также обсуждался вопрос импортозамещения программного обеспечения.

«Эта проблема остро стоит не только в регионах, но и на уровне всей страны в условиях международных вызовов», — пояснил Иван Бычков.

В докладе службы ветеринарии речь шла о наведении порядка на потребительском рынке — пресечении несанкционированной торговли в неположенных местах, в том числе на улицах. То есть, в условиях антисанитарии продуктами, завезёнными неизвестно откуда. Что касается импортозамещения, эта работа, по словам Ивана Бычкова, ведётся не первый год, для независимости от зарубежного производителя.

«Мы неоднократно сталкивались с санкционной политикой зарубежных стран и сейчас принимаем превентивные меры, чтобы обеспечить себя от недружественных шагов в этом направлении», — сказал ответственный секретарь комиссии.

Он подчеркнул, что факты изъятия санкционной продукции на территории округа единичны. Например, проникшие на Ямал польские яблоки исчисляются не тоннами, а килограммами. Продукция немедленно изымается и уничтожается, на предпринимателей накладываются штрафы. За торговлю в неположенных местах также следует административное наказание.

При обсуждении дополнительных мер по наведению порядка на непродовольственном потребительском рынке, имелось в виду в первую очередь пресечение мошенничества в интернете. Им занимаются, например, расплодившиеся интернет-магазины, продающие фальсифицированную алкогольную и табачную продукцию, в том числе несовершеннолетним.