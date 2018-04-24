Ещё
На Ямале с санкционкой и фальсификатом будут бороться дополнительно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Ямале с санкционкой и фальсификатом будут бороться дополнительно 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 24 апреля, заместитель губернатора ЯНАО Михаил Каган в режиме видеоконференцсвязи провёл заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Ответственный секретарь комиссии Иван Бычков сообщил журналистам, что все рассматриваемые вопросы актуальны для автономного округа. Среди них — доклад службы ветеринарии ЯНАО и дополнительные меры, направленные на безопасность потребителей. Поднимались темы санкционной продукции и состояния продуктов на потребительском рынке. Также обсуждался вопрос импортозамещения программного обеспечения.
«Эта проблема остро стоит не только в регионах, но и на уровне всей страны в условиях международных вызовов», — пояснил Иван Бычков.
В докладе службы ветеринарии речь шла о наведении порядка на потребительском рынке — пресечении несанкционированной торговли в неположенных местах, в том числе на улицах. То есть, в условиях антисанитарии продуктами, завезёнными неизвестно откуда. Что касается импортозамещения, эта работа, по словам Ивана Бычкова, ведётся не первый год, для независимости от зарубежного производителя.
«Мы неоднократно сталкивались с санкционной политикой зарубежных стран и сейчас принимаем превентивные меры, чтобы обеспечить себя от недружественных шагов в этом направлении», — сказал ответственный секретарь комиссии.
Он подчеркнул, что факты изъятия санкционной продукции на территории округа единичны. Например, проникшие на Ямал польские яблоки исчисляются не тоннами, а килограммами. Продукция немедленно изымается и уничтожается, на предпринимателей накладываются штрафы. За торговлю в неположенных местах также следует административное наказание.
При обсуждении дополнительных мер по наведению порядка на непродовольственном потребительском рынке, имелось в виду в первую очередь пресечение мошенничества в интернете. Им занимаются, например, расплодившиеся интернет-магазины, продающие фальсифицированную алкогольную и табачную продукцию, в том числе несовершеннолетним.
ИА Север-Пресс: последние новости
Салехардских коммунальщиков незаконно заставляли проходить медосмотр по два раза на день Переправа Салехард - Лабытнанги теряет вес Голодовка на Русском месторождении закончена. Спецслужбы проводят проверки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах202
Газпром готов построить «Северный поток-3»90
Зачем Понаровская вернулась в Россию39
Автор фейка о погибших в Кемерове нашел новую работу85
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой217
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
00:53
Канделаки впервые рассказала о романе с Уиллисом
Шоу-бизнес
00:58
Семенович сделала откровенное признание
Шоу-бизнес
00:18
Киркоров поделился обедом с Бузовой
Шоу-бизнес
01:00
Анохина пострадала от перелета в Москву
Шоу-бизнес
00:49
Чехова занялась «душевным детоксом»
Шоу-бизнес
00:48
Семья Avicii прокомментировала его гибель
Шоу-бизнес
02:53
Дочь поддерживает Зудину после смерти Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение