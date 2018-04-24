Почему коммерсанты СЗФО не дорожат интеллектуальными правами 

Инвестиции в брендВ целом по стране российские предприниматели и физлица подали в прошлом году 46,6 тысячи заявок на товарные знаки (ТЗ), сообщает Роспатент. Из них на долю регионов Северо-Западного федерального округа пришлось около 11 процентов. И в основном речь идет о петербургских товарных знаках. Активность других субъектов Северо-Запада продолжает оставаться крайне низкой. В Архангельской области в прошлом году насчитывалось 106 заявок, в Вологодской области — 166, в Калининградской области — 265. — Калининградские предприниматели решают вопрос оформления своих прав на товарные знаки, по моему мнению, только в случае выхода на рынок РФ или экспорта, — отмечает патентный эксперт Калининградской ТПП, патентный поверенный РФ Наталья Котельникова. Почему так происходит? Чтобы подать заявку на тот же товарный знак, необходимо заплатить 50-60 тысяч рублей, поясняют эксперты. И владельцы компаний зачастую не понимают, зачем им тратить эти немаленькие деньги, чтобы закрепить за собой этикетку продукта или вывеску торговой точки. — Такую «экономность» можно назвать оправданной, если речь идет, к примеру, о малой торговле, — рассуждает управляющий партнер калининградской юридической фирмы Станислав Солнцев. — Несетевые мелкие лавочки, для которых 50-60 тысяч рублей — это месячная прибыль, вряд ли будут регистрировать товарный знак. Сегодня они — магазин «Продукты у Михалыча», завтра — «Продукты-продукты». В их работе местоположение и цены действительно играют куда большую роль, чем узнаваемость и сохранность бренда. Однако компаниям, выходящим на определенный уровень развития бизнеса и создающим крепкий бренд, регистрация товарных знаков в будущем даст большое конкурентное преимущество. Если зарегистрированным брендом кто-то воспользуется, правообладатель сможет потребовать возмещения ущерба, а эти суммы достигают миллионов рублей. Если кто-то решит, что это вы нарушаете чужие права, вы сможете отстоять свой бренд в суде и потребовать приличную компенсацию. Средний размер компенсации в стране составляет 100-500 тысяч рублей. Сложный путьПо словам Станислава Солнцева, сейчас активнее всего бренды защищают калинин-градские производители продуктов питания и товаров с высокой добавленной стоимостью, а также представители сферы услуг, которые начали свое развитие три-пять лет назад. — А вот IT-сфера, по моим личным наблюдениям, как ни странно, не очень активно регистрирует товарные знаки, — продолжает управляющийпартнер калининградской юридической фирмы. — Представители электронной коммерции подают заявки чуть чаще, но и они не используют все возможные средства защиты брендов, ждут, когда «подрастут». Однако в тот момент, когда компания укрупнится, станет более узнаваемой, может оказаться, что регистрировать товарный знак уже поздно. Яркий пример — спор вокруг калининградского бренда «Ладошки». Сеть магазинов по продаже детских товаров с таким названием появилась в Калининграде в середине 2000-х годов, затем заработал интернет-магазин. Параллельно в 2006 году товарный знак «Ладошки» зарегистрировал украинский предприниматель. Он планировал продавать так называемые «наладонники» — популярные в середине 2000-х годов мини-компьютеры. Технический прогресс, впрочем, пошел другим путем. По-явились смартфоны, бизнес по продаже «наладонников» не задался, и украинская компания продала бренд. Вот только купили его не владельцы «Ладошек», а их потенциальные конкуренты, которые решили убрать с рынка раскрученный бренд. — Новые владельцы ТЗ требовали прекращения использования торгового наименования, демонтажа вывесок с этим названием, а также изменения доменного имени сайта, — делится информацией Станислав Солнцев. — Однако нам удалось доказать в суде, что товарный знак никогда не использовался по назначению и все действия его владельца — это злоупотребление правом. Регистрация ТЗ, купленного конкурентами, в суде была прекращена. И, соответственно, получилось зарегистрировать те же «Ладошки» на имя калининградского магазина. Идти таким сложным путем не потребовалось бы, если бы калинин-градские продавцы детских товаров озаботились регистрацией товарного знака вскоре после открытия бизнеса. Или зарегистрировали и начали раскручивать другой бренд, узнав, что у первого уже есть владелец. Недавно, кстати, фонд «Сколково» провел совместное исследование с Координационным центром национального домена сети Интернет. Результаты таковы: только 1,2 процента доменных имен в российском сегменте Всемирной сети зарегистрированы в качестве товарных знаков. При этом более 53 процентов представителей бизнеса в России имеют свои сайты. По мнению Алины Акиншиной, операционного директора компании «Онлайн-патент», которая является резидентом «Сколково», это связано с недостаточной информированностью бизнесменов и слабой доступностью инструментов защиты от копирования доменных имен. Учиться негдеС регистрацией патентов на изобретения и полезные модели складывается еще более сложная ситуация. Здесь нежелание изобретателей тратить время и деньги сопряжено с дефицитом профессиональных кадров. Единственная в нашей стране Российская государственная академия интеллектуальной собственности при Роспатенте работает в Москве. В Санкт-Петербурге члены петербургской коллегии патентных поверенных построили систему обучения работников предприятий основам патентного права и защиты интеллектуальной собст-венности (ИС). В других регионах Северо-Западного федерального округа этим навыкам нель-зя обучиться очно. — В Балтийском федеральном университете имени Канта и Калининградском государственном техническом университете магистрам читают курс по защите интеллектуальной собственности, однако подготовки по специальности «патентовед» в двух ведущих вузах региона нет, — подчеркивает Наталья Котельникова. — То есть руководитель компании, желающий, чтобы его юрист повысил квалификацию, должен отправить человека на заочные курсы, регулярно оплачивать командировки. На это практически никто не идет. Возможно, в ближайшие годы ситуацию удастся исправить. Как заявила на днях заместитель руководителя Роспатента Любовь Кирий, минобрнауки РФ взяло на себя обязательства по выделению бюджетных мест для вузов, готовых реализовать программы подготовки специалистов в области ИС. В следующем году за счет государства смогут обучиться 650 человек. — Часть этих бюджетных мест, безусловно, должна достаться калининградским университетам, — продолжает Наталья Котельникова. — Надеюсь, наши вузы предпримут все необходимые дей-ствия, чтобы их получить. Кроме того, сейчас Роспатент пытается привлечь научные учреждения к экспертизе. Ведом-ство планирует внести изменения в российское законодательство, после чего результаты информационного поиска научных учреждений можно будет признавать и использовать при принятии решений в Роспатенте. — В ближайшее время мы нач-нем создавать сеть таких научных учреждений, способных удовлетворить запросы заявителей по проведению информационного поиска и предварительной оценке патентоспособности, — подводит итог Любовь Кирий. Цифра1,2 процента доменных имен в российском сегменте Всемирной сети зарегистрированы в качестве товарных знаков.