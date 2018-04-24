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Голодец рассказала о развитии проекта паллиативной помощи
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Голодец рассказала о развитии проекта паллиативной помощи 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россия должна в текущем году выйти на абсолютное обеспечение всех нуждающихся паллиативной помощью, деньги на это заложены и ресурсы есть, заявила вице-премьер Ольга Голодец на церемонии награждения лауреатов конкурса для региональных СМИ «НКО-профи».
"Сейчас у нас развивается проект паллиативной помощи. И если в 2012 году паллиативную помощь получали единицы, то сегодня это абсолютно четкий системный проект. И мы сегодня говорим, что в этом году мы должны выйти на абсолютное покрытие всех нуждающихся этим видом помощи. Деньги заложены, ресурсы есть, но необходимо организационно сделать этот вид помощи доступным каждому нуждающемуся", — сказала Голодец.
Вице-премьер также отметила, что число социально ориентированных НКО растет и «сегодня силами НКО исполняется 13% госуслуг на общую сумму более 10 миллиардов рублей».
"Сегодня некоммерческих организаций на территории Российской Федерации насчитывается более 143 тысяч, и в них работает более 850 тысяч постоянных работников и 3 миллиона 800 тысяч волонтеров — это то, что мы видим, то, что идет по официальной статистике", — добавила Голодец.
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