Голодец рассказала о развитии проекта паллиативной помощи

"Сейчас у нас развивается проект паллиативной помощи. И если в 2012 году паллиативную помощь получали единицы, то сегодня это абсолютно четкий системный проект. И мы сегодня говорим, что в этом году мы должны выйти на абсолютное покрытие всех нуждающихся этим видом помощи. Деньги заложены, ресурсы есть, но необходимо организационно сделать этот вид помощи доступным каждому нуждающемуся", — сказала Голодец.

Вице-премьер также отметила, что число социально ориентированных НКО растет и «сегодня силами НКО исполняется 13% госуслуг на общую сумму более 10 миллиардов рублей».

"Сегодня некоммерческих организаций на территории Российской Федерации насчитывается более 143 тысяч, и в них работает более 850 тысяч постоянных работников и 3 миллиона 800 тысяч волонтеров — это то, что мы видим, то, что идет по официальной статистике", — добавила Голодец.