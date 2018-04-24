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Саратовская область зацвела
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Саратовская область зацвела 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Первые цветы радуют глаз жителей Саратова и региона.
Так, в социальных сетях появились фотографии лютиков, которые распустились ярко-желтыми цветами.
«Лютики. Природный парк «Кумысная поляна», — написал в группе «Саратов Life» в социальной сети «ВКонтакте» Антон Старков.
Напомним, что уже не за горами один из популярных в регионе цветочных фестивалей — фестиваль тюльпанов. В 2018 году он состоится в регионе уже в третий раз. На поле в Новоузенском районе снова зацветут краснокнижные тюльпаны Геснера. А в середине лета в Аткарске намерены повторить Фестиваль роз, который в 2017 году прошел здесь впервые и имел ошеломительный успех
Фото: Антон Стариков
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