В Академгородке планируют поставить 1 150 новых светильников

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска объявляет электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку 1 150 светильников наружного освещения для МКУ «Горсвет», сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Новые лампы планируется установить на Бердском шоссе, проспекте Строителей, проспекте Академика Лаврентьева, ул. Героев Труда, Морском проспекте, ул. Пирогова, ул. Кутателадзе, ул. Николаева, проспекте Академика Будкера, ул. Терешковой, Детском проезде. Этот участок был выбран как наиболее удобный для последующего контроля и оценки эффективности проекта. По предварительным подсчетам в результате реализации проекта объем потребляемой электроэнергии сократится на 647 620 кВт*ч в год. Кроме того, за счет сокращения затрат на замену ламп будет дополнительно сэкономлено 67 456 рублей в год.

В соответствии с конкурсной документацией объявленного сегодня аукциона начальная (максимальная) цена контракта — 14 млн 950 тыс. рублей и включает в себя стоимость товара в объёме поставки, НДС, другие налоги и обязательные платежи, затраты на выполнение погрузо-разгрузочных работ, расходы на поставку товара до места его доставки, на упаковку и др.

Прием заявок закончится 10 мая 2018 года. Срок поставки — в течение 14 календарных дней с даты заключения контракта.