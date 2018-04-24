Россия и Китай подготовили проект заявления в поддержку СВПД

Владимир Ермаков. ЖЕНЕВА, 24 апреля. / ТАСС /. Москва и Пекин подготовили проект заявления в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом во вторник в Женеве заявил директор Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ

Выступая на сессии Подготовительного комитета Конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), он предложил участникам принять подготовленное Россией Китаем заявление: «Рассчитываем, что документ получит широкое одобрение».

"Настаиваем на том, что продолжение добросовестного и полноохватного выполнения СВПД и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН всеми без исключения сторонами отвечает интересам всего мирового сообщества, — отметил дипломат. — Со своей стороны продолжим выполнять наши обязательства по Плану действий, пока это делают другие". Ермаков также призвал участников сессии «не отмалчиваться в расчете на то, что ситуация уладится сама собой, а предпринять конкретные серьезные усилия по сохранению СВПД».

В сессии, которая началась 23 апреля и продлится до 4 мая, участвуют представители стран — участниц ДНЯО.

В июле 2015 года Иран , пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания , Китай, США Франция ) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана . Разработанный ими СВПД предусматривает отмену санкций ООН , США и ЕС , наложенных на Иран из-за его ядерной программы. В свою очередь президент США Дональд Трамп не раз называл сделку с Исламской Республикой «пагубной», утверждая, что она не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочила тот день, когда Тегеран получит его в свое распоряжение.

12 января этого года глава Белого дома заявил, что США прекратят участие в соглашении, если в него не будут внесены изменения, выработанные во время переговоров с европейскими странами. Представитель американской администрации заявил в конце апреля, что США, а также Франция, Германия и Великобритания добились прогресса на переговорах по внесению корректировок в соглашение о ядерной программе Ирана, но окончательного решения пока не найдено.