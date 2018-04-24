Ткачев не исключил расширения списка поставщиков томатов из Турции

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что Россия может разрешить ввоз в страну томатов еще с нескольких турецких предприятий. Об этом сообщает RNS.

"С 24 апреля Россельхознадзором разрешены поставки в Россию томатов еще с пяти турецких предприятий. Не исключаю возможности расширения числа поставщиков при условии соответствия их продукции фитосанитарным нормам", — сказал Ткачев.

Уточняется, что на данный момент ввоз томатов разрешен с 15 турецких предприятий.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 24 апреля разрешает поставки в Россию томатов с пяти турецких предприятий.