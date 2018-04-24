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Ткачев не исключил расширения списка поставщиков томатов из Турции
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Ткачев не исключил расширения списка поставщиков томатов из Турции 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Reuters
Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что Россия может разрешить ввоз в страну томатов еще с нескольких турецких предприятий. Об этом сообщает RNS.
"С 24 апреля Россельхознадзором разрешены поставки в Россию томатов еще с пяти турецких предприятий. Не исключаю возможности расширения числа поставщиков при условии соответствия их продукции фитосанитарным нормам", — сказал Ткачев.
Уточняется, что на данный момент ввоз томатов разрешен с 15 турецких предприятий.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 24 апреля разрешает поставки в Россию томатов с пяти турецких предприятий.
Как стало известно, Россельхознадзор может принять радикальные меры по поставкам помидоров из Белоруссии.
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