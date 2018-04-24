Морозов рассказал о законодательном обеспечении реализации Послания в сфере здравоохранения

Ключевая тема Послания Президента Федеральному Собранию — прорывное развитие России — реализуется в настоящее время ускоренными темпами, сказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в эфире телеканала «Россия 24».

Парламентарий обратил внимание, что создание высокотехнологических центров различного профиля — сосудистых, травматологических и других — уже является достижением, поскольку в них проводится точная диагностика и оказывается необходимая пациентам помощь, без которой невозможно сегодня говорить о развитии сферы здравоохранения.

Морозов обратил внимание на важность цифровизации для развития медицины, напомнив в этой связи о значимости закона о телемедицине.

«Мы прописали всё — от электронного документооборота до возможности консультаций и консилиумов вплоть до развития Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), хранению данных, возможности развития региональных сетей, больничных сетей. Это чрезвычайно ответственная зона — дистанционное консультирование», — указал депутат.

При этом Морозов считает, что объявленные 4-5% ВВП на нужды медицины рациональной суммой, способной вывести здравоохранение на новый уровень при должном контроле за расходованием средств и их целевом использовании.

Содержательно помочь выполнению этой задачи должна озвученная Президентом России Владимиром Путиным часть Послания, в которой указана необходимость России присоединиться к «клубу стран 80+».

«Наш Комитет смотрит на эти задачи, в первую очередь, сквозь призму коррекции бюджета здравоохранения. Владимир Владимирович (Путин — Прим. ред.) сразу сказал — из всех консолидированных источников мы должны бюджет здравоохранения удвоить. Опять же было подчёркнуто — мы должны стремиться к цифре 5 процентов от ВВП — это имеется в виду государственного финансирования, ну и, по крайней мере, быть на цифре 4 процента от ВВП некоторое время для того, чтобы мы могли модернизировать существующую материально-техническую базу, обеспечить развитие педиатрии, детской хирургии и охраны детства как такового», — сказал глава профильного Комитета Госдумы.