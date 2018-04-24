Праздник Весны и Труда 28 апреля отпразднуют в Богородском

Районная библиотека №74 вместе с богородскими школьниками отметит приближающийся первомайский праздник.

Отделение детской литературы библиотеки №74 в субботу, 28 апреля, организует для учащихся школ района Богородское праздничную программу «Солнечный праздник».

Сотрудники библиотеки в ходе мероприятия расскажут ребятам об истории возникновения праздника 1 Мая, как первый день последнего весеннего месяца отмечали еще в Древней Греции и Древнем Риме , и почему праздник трансформировался в Международный день труда.

Организаторы сообщат о традициях и обрядах, которые связаны с этим праздником на Руси и в других странах мира. Школьники узнают исторические факты, как, например, весело отмечали Первомай в парке «Сокольники» при Петре I, и откуда пошло название «майский просек».

Для посетителей библиотеки будут проведены конкурсы и викторины, концертная программа со стихами и песнями. На мастер-классе «Первомайская страничка» ребят научат делать поделки-флажки и поздравительные открытки к 1 Мая.

Вход по предварительной записи.

Начало программы в 11 часов.

Адрес: ул. Краснобогатырская, д. 75, к. 2.