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Праздник Весны и Труда 28 апреля отпразднуют в Богородском
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Праздник Весны и Труда 28 апреля отпразднуют в Богородском 

Официальный сайт управы района Богородское 42 минуты назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Районная библиотека №74 вместе с богородскими школьниками отметит приближающийся первомайский праздник.
Отделение детской литературы библиотеки №74 в субботу, 28 апреля, организует для учащихся школ района Богородское праздничную программу «Солнечный праздник».
Сотрудники библиотеки в ходе мероприятия расскажут ребятам об истории возникновения праздника 1 Мая, как первый день последнего весеннего месяца отмечали еще в Древней Греции и Древнем Риме, и почему праздник трансформировался в Международный день труда.
Организаторы сообщат о традициях и обрядах, которые связаны с этим праздником на Руси и в других странах мира. Школьники узнают исторические факты, как, например, весело отмечали Первомай в парке «Сокольники» при Петре I, и откуда пошло название «майский просек».
Для посетителей библиотеки будут проведены конкурсы и викторины, концертная программа со стихами и песнями. На мастер-классе «Первомайская страничка» ребят научат делать поделки-флажки и поздравительные открытки к 1 Мая.
Вход по предварительной записи.
Начало программы в 11 часов.
Адрес: ул. Краснобогатырская, д. 75, к. 2.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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