В городском литературном конкурсе победила команда «Золотое сечение»

Богородские школьники стали лучшими в городском литературном конкурсе «Лоцманы книжных морей».

Команда учеников 6 — 7 классов «Золотое сечение» школы №1360 в первой половине апреля приняла участие в городском литературном конкурсе «Лоцманы книжных морей». Он проходил во Дворце пионеров на Воробьёвых горах в рамках Юбилейной 75-ой «Недели „Детской книги“.

Учащиеся полностью оправдали свое название и девиз: „Нам есть чем гордиться! Нам есть, что читать! Хотим мы и будем всегда побеждать! И с миром незнанья пора нам проститься, И в каждую книгу скорей углубиться!“ и, набрав 107 балов, заняли первое место.