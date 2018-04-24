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В городском литературном конкурсе победила команда «Золотое сечение»
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В городском литературном конкурсе победила команда «Золотое сечение» 

Официальный сайт управы района Богородское 42 минуты назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Богородские школьники стали лучшими в городском литературном конкурсе «Лоцманы книжных морей».
Команда учеников 6 — 7 классов «Золотое сечение» школы №1360 в первой половине апреля приняла участие в городском литературном конкурсе «Лоцманы книжных морей». Он проходил во Дворце пионеров на Воробьёвых горах в рамках Юбилейной 75-ой «Недели „Детской книги“.
Учащиеся полностью оправдали свое название и девиз: „Нам есть чем гордиться! Нам есть, что читать! Хотим мы и будем всегда побеждать! И с миром незнанья пора нам проститься, И в каждую книгу скорей углубиться!“ и, набрав 107 балов, заняли первое место.
Как отметили болельщики и наставники команды, ребята в самый ответственный момент смогли собраться, сосредоточиться и блистательно ответить на все вопросы по повести Пушкина „Дубровский“. Даже экзаменатор похвалила школьников из Богородского.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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