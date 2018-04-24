Минпромторг и Минсельхоз готовят проект по продвижению российских вин

"Мы совместно с Минсельхозом, торговыми сетями и производителями готовим масштабную акцию под названием «Неделя российских вин». Планируем, что она станет традиционной и будет проходить два раза в год — весной и осенью в большинстве торговых сетей", — сказал он.

Евтухов отметил, что акция поможет покупателям познакомиться с отечественными винами и покупать их со скидками.

Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев сообщил, что площадь российских виноградников в ближайшие пять лет вырастет более чем в два раза. Министр отметил, что готов услышать каждое предложение и найти поддержку для развития отрасли не только в министерстве, но и на уровне правительства.