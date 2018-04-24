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Минпромторг и Минсельхоз готовят проект по продвижению российских вин
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Минпромторг и Минсельхоз готовят проект по продвижению российских вин 

ТАСС 46 минут назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ совместно с Минсельхозом, производителями и торговыми сетями готовят проект по продвижению российских вин. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
"Мы совместно с Минсельхозом, торговыми сетями и производителями готовим масштабную акцию под названием «Неделя российских вин». Планируем, что она станет традиционной и будет проходить два раза в год — весной и осенью в большинстве торговых сетей", — сказал он.
Евтухов отметил, что акция поможет покупателям познакомиться с отечественными винами и покупать их со скидками.
Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев сообщил, что площадь российских виноградников в ближайшие пять лет вырастет более чем в два раза. Министр отметил, что готов услышать каждое предложение и найти поддержку для развития отрасли не только в министерстве, но и на уровне правительства.
По словам Ткачева, 7,5 млн га в мире засажены виноградниками, половина из них приходится на Францию, Испанию, Италию и Китай.
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