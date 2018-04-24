В ближайшие три года производство льна в регионе планируется увеличить более чем втрое

В 2017 году валовой сбор в пересчете на льноволокно составил 1,3 тысячи тонн. Это 9-е место по России и 4-е в Центральном федеральном округе. В 2018 году в Ярославской области льном-долгунцом планируется засеять 2,7 тысячи гектаров, что на 8 процентов больше, чем в 2017-м.

— Мы со всей ответственностью подходим к посевной кампании текущего года, готовим технику, закупаем недостающие семена и удобрения, — сказал Валерий Холодов. — Приоритетной задачей на сегодня является сохранение количества посевных площадей льна-долгунца и полное выполнение производственного плана. Хочу отметить, что все предложения, которые были направлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации , на сегодняшний день включены в проекты нормативно-правовых актов, направленных на государственную поддержку отрасли льноводства.

Минеральными удобрениями территории обеспечены на 112 процентов. Готовность тракторов составляет 90 процентов, сеялок — 100, культиваторов — 94 и плугов — 93 процента. В посевную кампанию льносеющие предприятия вступят со 100-процентной готовностью.

В настоящее время в Ярославской области действует шесть льнозаводов. Их мощность по переработке льнотресты на льноволокно составляет по 7,4 тысячи тонн в год.

С 2018 года в целях развития льноводства действуют меры государственной и региональной поддержки.

— Применяются меры субсидирования на ввод в оборот неиспользуемых земель, на производство и приобретение элитных семян и на производство льноволокна. Также действуют льготные условия на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, — сказал Валерий Холодов. — Всего в 2018 году на развитие отрасли будет направлено 42,1 миллиона рублей. Объем субсидирования в рамках несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства составит 14 тысяч рублей на гектар посева льна-долгунца. С учетом всех видов государственной поддержки — 16840 руб. /га.

Определены перспективы развития льняного комплекса Ярославской области до 2020 года. В частности, планируется увеличить площадь посевов на 160 процентов, до 4,4 тысячи гектаров, и валовой сбор льноволокна — до 328 процентов. Урожайность льнотресты, согласно плановым показателям, должна составить 10 ц/га, а производство семян доведено до 600 тонн в год.

Также планируется открыть дополнительно два льносеющих и одно льноперерабатывающее предприятие. Достичь данных показателей планируется за счет реализации инвестиционных проектов. Это три стартап-проекта: производственный кооператив, машинно-технологическая станция и элитно-семеноводческое хозяйство. А также четыре проекта level-up, предполагающих модернизацию льнозаводов.