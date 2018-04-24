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Число безработных в России за неделю снизилось на 0,3% — до 767,4 тыс. человек
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Число безработных в России за неделю снизилось на 0,3% — до 767,4 тыс. человек 

Rambler News Service 54 минуты назад
За неделю с 11 по 18 апреля численность безработных граждан РФ, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 767 370 человек, что на 0,3% меньше по сравнению с предыдущей неделей, сообщает Минтруд России.
Годом ранее этот показатель составлял 889 450 человек.
Число безработных сократилось в 51 регионе страны. Среди них — Севастополь, Крым, Калмыкия, Тамбовская, Курганская, Липецкая, Волгоградская, Орловская, Ленинградская область и Камчатский край. Рост безработных зафиксирован в Тыве, Алтае, Дагестане, Еврейской автономной области. В среднем по России уровень регистрируемой безработицы на 1 апреля 2018 года составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 апреля 2017 года — 1,2%).
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