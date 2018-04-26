Защита обжаловала арест устроившего поножовщину в Стерлитамаке школьника

УФА , 26 апр — РИА Новости . Сторона защиты подростка, устроившего поножовщину в башкирской школе, подала апелляцию на судебное решение о мере пресечения в виде содержания под стражей, так как мальчик болен и ему требуется лечение, сообщил по телефону РИА Новости адвокат 17-летнего подростка Сергей Чирков

Ученик коррекционного класса школы в Стерлитамаке в прошлую среду утром напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. Всего пострадали четверо, включая зачинщика, они находились в реанимации. Утром в пятницу все были переведены в общие палаты.

Стерлитамакский городской суд взял под стражу подростка по ходатайству следствия. «Мы подали жалобу, то есть апелляцию на решение суда о мере пресечения в виде содержания под стражей 17-летнего подростка. Жалоба будет рассматриваться в субботу в Верховном суде Башкирии », — сообщил агентству адвокат.

По его словам, подросток, устроивший поножовщину в школе, имеет множество болезней и срочно нуждается в медицинской помощи.