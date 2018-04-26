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Защита обжаловала арест устроившего поножовщину в Стерлитамаке школьника
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Защита обжаловала арест устроившего поножовщину в Стерлитамаке школьника 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
УФА, 26 апр — РИА Новости. Сторона защиты подростка, устроившего поножовщину в башкирской школе, подала апелляцию на судебное решение о мере пресечения в виде содержания под стражей, так как мальчик болен и ему требуется лечение, сообщил по телефону РИА Новости адвокат 17-летнего подростка Сергей Чирков.
Ученик коррекционного класса школы в Стерлитамаке в прошлую среду утром напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. Всего пострадали четверо, включая зачинщика, они находились в реанимации. Утром в пятницу все были переведены в общие палаты.
Стерлитамакский городской суд взял под стражу подростка по ходатайству следствия. «Мы подали жалобу, то есть апелляцию на решение суда о мере пресечения в виде содержания под стражей 17-летнего подростка. Жалоба будет рассматриваться в субботу в Верховном суде Башкирии», — сообщил агентству адвокат.
По его словам, подросток, устроивший поножовщину в школе, имеет множество болезней и срочно нуждается в медицинской помощи.
"Он сейчас содержится в СИЗО, где нет профильных врачей. У него целый букет заболеваний. Ему требуется сурдолог, окулист, невропатолог и другие специалисты в медицинской области. В СИЗО медиками и медикаментам и обеспечить не могут. Он чувствует себя очень плохо, нарушаются законные права человека в данном случае", — пояснил РИА Новости Сергей Чирков.
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