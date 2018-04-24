В Общественной палате предложили индексировать пенсии работающим пенсионерам

УФА , 24 апреля. / ТАСС /. Вернуться к вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам предложил секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев . Об этом он сообщил во вторник журналистам в кулуарах форума «Сообщество» в Уфе.

"В свое время обсуждалась идея им [работающим пенсионерам] вообще пенсии не платить. Это просто возмутительно, они заработали свою пенсию предыдущим трудом. Мне кажется, что мы должны также настаивать на том, чтобы пенсия работающих пенсионеров индексировалась", — отметил он.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 11 апреля в Госдуме заявил, что возможность индексации пенсий для работающих пенсионеров можно обсуждать, этот вопрос не закрыт. Глава кабмина признал, что от нее было решено отказаться «только по экономическим причинам, потому что у нас не хватало на это денег».

Форум гражданских активистов «Сообщество» проходит в Уфе 24-25 апреля, его участники обсуждают, в частности, проблемы возрастной дискриминации в трудовых отношениях. По итогам форума ОП РФ соберет все предложения, которые после войдут в ежегодный Доклад о состоянии гражданского общества РФ и будут направлены президенту России.