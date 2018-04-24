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В Общественной палате предложили индексировать пенсии работающим пенсионерам
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В Общественной палате предложили индексировать пенсии работающим пенсионерам 

ТАСС 46 минут назад
УФА, 24 апреля. /ТАСС/. Вернуться к вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам предложил секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев. Об этом он сообщил во вторник журналистам в кулуарах форума «Сообщество» в Уфе.
"В свое время обсуждалась идея им [работающим пенсионерам] вообще пенсии не платить. Это просто возмутительно, они заработали свою пенсию предыдущим трудом. Мне кажется, что мы должны также настаивать на том, чтобы пенсия работающих пенсионеров индексировалась", — отметил он.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 11 апреля в Госдуме заявил, что возможность индексации пенсий для работающих пенсионеров можно обсуждать, этот вопрос не закрыт. Глава кабмина признал, что от нее было решено отказаться «только по экономическим причинам, потому что у нас не хватало на это денег».
Форум гражданских активистов «Сообщество» проходит в Уфе 24-25 апреля, его участники обсуждают, в частности, проблемы возрастной дискриминации в трудовых отношениях. По итогам форума ОП РФ соберет все предложения, которые после войдут в ежегодный Доклад о состоянии гражданского общества РФ и будут направлены президенту России.
Форумы «Сообщество» традиционно проводятся Общественной палатой во всех федеральных округах в течение года. За три прошедших года форум «Сообщество» собрал 23 тыс. участников. В этом году форумы пройдут также в Ханты-Мансийске (30-31 мая), Томске (20-21 июня), Туле (18-19 июля), Калининграде (4-5 сентября), Южно-Сахалинске (26-27 сентября). Завершится цикл итоговым форумом в Москве 2-3 ноября.
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