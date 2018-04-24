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Глава Якутии предложил поэтапный переход на модельный бюджет для регионов ДФО
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Глава Якутии предложил поэтапный переход на модельный бюджет для регионов ДФО 

ТАСС 1 час назад
ЯКУТСК, 24 апреля. /ТАСС/. Глава Якутия Егор Борисов выступил с предложением в адрес Минфина РФ о поэтапном внедрении модельного бюджета для регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщила во вторник пресс-служба главы региона.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи предложил поэтапно переводить регионы на так называемый модельный бюджет, в котором используются расчетные уровни как доходов, исходя из их налогового потенциала, так и расходов по всем позициям, рассчитанным по средним показателям субъектов Федерации. Такой механизм станет для регионов дополнительной мотивацией и простимулирует накопление ресурсов для совершения «экономического рывка», подчеркнул премьер.
Накануне состоялась встреча министра финансов РФ Антона Силуанова с главой Якутии Егором Борисовым, депутатом Госдумы от региона Галиной Данчиковой и министром финансов региона Валерием Жондоровым. «В результате таких новшеств [как модельный бюджет] многие субъекты, имеющие свои особенности, могут серьезно пострадать, недополучая значительные объемы средств. К дальневосточным и северным регионам, в том числе к Якутии, это относится в первую очередь», — цитирует пресс-служба Борисова.
Он добавил, что Якутия представила «соответствующие обоснования, подтверждающие нежелательность резкого сокращения федеральной финансовой поддержки для такого уникального региона». Борисов, в частности, предложил внедрять новшества «постепенно, с большой осторожностью». «Предлагаем несколько вариантов, смысл которых сводится к необходимости соблюдения принципа поэтапного перехода на модельный бюджет. Ждем более детального рассмотрения наших инициатив», — сказал он.
Министр финансов Якутии Валерий Жондоров сообщил журналистам, что «в руководстве Минфина назвали предложения республики по модельному бюджету качественными и хорошо проработанными».
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