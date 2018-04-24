Управляшкам рассказали о новых правилах

Заместитель губернатора в сфере ЖКХ Лидия Смолина , главный жилищный инспектор 33-го региона Сергей Шахрай и директор департамента цен и тарифов Мария Новоселова провели расширенное совещание с главами управляющих компаний, председателями ТСЖ, ТСН и ЖСК.

Разговор касался внесенных президентом страны изменений в жилищный кодекс 3 апреля этого года. Согласно внесенным поправкам теперь жильцы напрямую на общих собраниях могут принять решение о переходе на прямые договора с поставщиками услуг. Да и сама ресурсоснабжающая организация может инициировать такой переход, если у «управляшки» имеются долги по оплате коммунальных услуг.

Изменения в Федеральный закон как раз и были приняты для решения этих проблем, ведь на территории России за последние годы сильно растет объем долгов ЖКХ и энергетики во всем винят управляющие компании, ТСЖ, ТСН и ЖСК. Однако не стоит забывать и недавний случай в нашем регионе, когда Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» продал долги жителей коллекторам.

Как отметила Лидия Смолина, один человек не сможет перейти на прямой договор.

«Должно быть общее собрание жильцов и соответствующее решение», — подчеркнула Смолина.

Главный жилищный инспектор Сергей Шахрай доложил о Постановлении №331, которое было утверждено на заседании правительства 27 марта этого года.

«У нас появился четкий документ, регламентирующий работу управкомпаний и ТСЖ. Все управкомпании и ТСЖ обязаны предоставлять информацию. Все сведения должны быть размещены на стендах не только в офисе компании, но и в каждом подъезде, должны быть представлены все адреса компании, телефоны аварийных служб, номер и срок лицензии. По новым требованиям офис компании должен находится в пешей доступности, а также в той территории где представлена компания. Работники всех аварийных служб должны быть одеты в фирменную одежду, у каждого должен быть бэйджик с именем, фамилией и отчеством, названием организации, своей профессией, и что самое важное — сотрудник аварийной службы должен иметь при себе одноразовые бахилы», — сообщил Шахрай.

Аварийные службы обязаны отреагировать на звонок клиента в течение не более 5 минут, а в случае невозможности ответа, перезвонить в течение 10 минут. На устранение аварии выделяется не более двух часов, при этом работы должны проводиться с 8 утра до 23:00 вечера.

Кроме того, управляющие организации теперь обязаны не реже раза в месяц проводить приемы граждан. За нарушение новых правил грозит крупный денежный штраф, в том числе в размере до 300 тысяч рублей и лишение лицензии.

Мария Новоселова сделала акцент на том, что никаких увеличений тарифа с переходом на прямые договора ожидать не стоит.

«У нас есть долгосрочная программа на тариф, который утвержден и соответственно ему увеличений никаких быть не должно. Если у ресурсоснабжающих организаций появятся какие-либо вопросы и недопонимания по сборам, то этот факт будет рассмотрен при утверждении тарифа на следующий долгосрочный период», — доложила Новоселова.