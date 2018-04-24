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Пятёрка валится в ад: в Ленинском районе появилась третья дыра в асфальте
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Пятёрка валится в ад: в Ленинском районе появилась третья дыра в асфальте 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Жители Ленинского района Ярославля продолжают натыкаться на провалы в асфальте. Еще одну яму снял на видео подписчик группы «Подслушано в Ярославле» в социальной сети «ВКонтакте».
— Яма в асфальте между домами на улице 3-я Жилая, 11 и 1-я Жилая, 15, — говорит автор ролика. — Асфальт провалился на прошлой неделе. Я оставлял заявку в ГИБДД и городские службы, но ничего не делается — только два конуса сигнальных выставили.
— Похоже, что Пятерка валится в ад, — написал Антон Смирнов.
Это уже третья дыра в районе: вчера яма образовалась на перекрёстке улиц Чехова и Угличской, а сегодня асфальт обвалился под колесом мусоровоза, который выезжал из двора дома 78 на улице Чехова.
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