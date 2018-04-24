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Бывшего прокурора Великого Новгорода наказали за комментарий к приговору
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Бывшего прокурора Великого Новгорода наказали за комментарий к приговору 

Legal.Report 1 час назад
Фото: Legal.Report
В Нижегородской области дисциплинарное взыскание с подачи региональной прокуратуры получил бывший прокурор Великого Новгорода, а ныне адвокат Валерий Желтков. В комментарии юриста к вынесенному приговору его бывшие коллеги усмотрели неуважение к суду и грубое нарушение норм профессиональной этики.
Адвокат Желтков защищал в суде интересы гендиректора новгородской фирмы «Центр недвижимости» Александра Константинова, который вместе с группой сообщников обвинялся в хищении из бюджета 5,5 млн руб. путем «обналичивания» материнского капитала. Участницы «семейной» госпрограммы получали в «Центре недвижимости» займы на покупку жилья, которые затем погашались за счет семейного капитала в виде перечислений из Пенсионного фонда. С каждого заемщика риелторы брали комиссию в 50 000 — 70 000 руб. В обвинительном заключении фигурировало 48 фиктивных сделок. 16 января 2018 года Новгородский районный суд после почти трех лет слушаний признал Константинова виновным в покушении на мошенничество с выплатами и приговорил к 9,5 года колонии со штрафом в 100 000 руб. Шесть его подчиненных получили от 3 лет 10 месяцев условно до 6 лет колонии. Подсудимые свою вину не признали.
Адвокат Желтков в ходе процесса неоднократно утверждал, что дело его подзащитного сфабриковано, а все инкриминируемые преступления вымышленные. В день вынесения приговора защитник в здании суда дал развернутый комментарий СМИ, и среди прочего позволил «бранное и презрительное выражение в отношении приговора».
Областная прокуратура пожаловалась на поведение Желткова, «несовместимое со статусом адвоката», в региональное управление Минюста, а то, в свою очередь, направило представление в Адвокатскую палату Новгородской области. По результатам разбирательства на адвоката было наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения. Сам Желтком в телефонном разговоре с журналистом Legal.Report заявил, что, несмотря на наказание, не намерен публично выяснять отношения с бывшими сослуживцами-прокурорами.
Желтков занимал должность прокурора Великого Новгорода в 1989-2004 годах. До этого он был прокурором столицы Узбекистана Ташкента.
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