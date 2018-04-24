В управе Обручевского района прошел круглый стол 

Мероприятие было посвящено работе поликлиники № 11.
Жители района собрались для того, чтобы высказать свои пожелания и предложения по работе поликлиники, а также совместно с представителями администрации выработать ряд решений, устраивающих различные стороны. На встрече присутствовали: глава муниципального округа Сергей Валерьевич Андреев, заведующая филиалом «Обручевский» территориального центра социального обслуживания «Ломоносовский» Зинаида Михайловна Буфетова и ее заместитель Андрей Владимирович Симоненко, исполняющий обязанности главного врача поликлиники № 11 Александр Викторович Карпович.