Мэр Краснодара: архитектора города задержали за «старые» эпизоды, сейчас система прозрачна

КРАСНОДАР , 24 апреля. / ТАСС /. Главного архитектора Краснодара несколько дней назад задержали по подозрению в превышении должностных полномочий при выдаче разрешений на строительство, но все вменяемые ему нарушения датируются 2012 — 2015 годами, позднее система выдачи разрешений стала более прозрачной, сообщил во вторник журналистам мэр города Евгений Первышов

"У нас действительно был арест нашего главного архитектора. В рамках материала с которым мы ознакомлены ему вменяется в вину превышение должностных полномочий, допущенное в период 2012-2015 годов, связанное с выдачей разрешений на строительство объектов.

[В последние годы] выдача разрешений на строительство и разрешения на эксплуатацию изменилась, стала абсолютно прозрачной", — сказал мэр.

Он пояснил, что сейчас такое решение принимает не один человек, а целая комиссия экспертов — как сотрудников мэрии, так и представителей отрасли. Первышов отметил, что также после его избрания на пост мэра в 2016 году изменилась структура департамента, и Игорь Мазурок отвечал не за строительство объектов, а за их эстетический вид.

Он добавил, что поручил действующему руководителю департамента архитектуры и строительства оказывать помощь представителям правоохранительных органов

Главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок подозревается в выдаче незаконных разрешений на строительство, что привело к нарушению прав дольщиков, он был задержан на прошлой неделе. Всего, по данным Генпрокуратуры, в Краснодаре и крае задержаны 15 человек.