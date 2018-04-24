Где сдать бутылку? Псковичи мечтают возродить сбор стеклотары

Все хорошо помнят советское время, когда сдав пару-тройку бутылок можно было купить себе жвачку или даже мороженое. Некоторые копили бутылки по несколько дней, а то и недель, и тогда выходила неплохая сумма

Каждый пскович знал, куда снести пустую бутылку из-под лимонада или молока и варенья, а по улицам то ли дело шли дети и взрослые, громыхая авоськами.

Почему закрыли «лавочку»?

В СССР сдавать использованные бутылки было совершенно привычным делом — пункты приема стеклотары были чуть ли не в каждом дворе. Таким образом, почти 100 процентов стекла шло на повторное использование.

Тару принимали в палатках или ларьках, но потом внезапно они исчезли. Вроде все давно смирились с этим фактом, но до сих пор у псковичей возникает вопрос, а можно ли куда-то отнести накопившиеся литровые и трехлитровые банки?

Как пояснили в Государственном комитете Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сейчас в регионе официальных пунктов приема нет уже давно. А директор «АСПО» Андрей Лукьянов ответил, что они сбором стеклотары вообще не занимаются. Между тем, городские власти хотели бы возродить эту традицию, чтобы сделать город чище и избавить от бесконечного мусора.

Алексей Захаров. «Помню, в свое время мы покупали лимонад за 30 копеек, а 20 копеек стоила бутылка. А что сейчас? Производителю выгоднее делать пластмассовую тару, которая потом загрязняет улицы и экологию», — заметил начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова

Закончился такой вот неформальный заработок для россиян в 2012 году, когда один представитель стеклотарного завода выступил с предложением укрепить здоровье нации путем запрета вторичного использования стеклотары. Мол, неизвестно, где эти бутылки хранились и как их обрабатывали. И вскоре в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности упаковки» прописали требование, что стеклянная упаковка «не должна повторно использоваться для контакта с алкогольной продукцией и детским питанием».

Когда возродят услугу?

Тогда возмутились многие, особенно — экологи. Ведь если бутылку использовать повторно, экономится огромное количество электроэнергии, производство которой сопровождается выбросами, и не только в атмосферу, но и сбросами в воду.

Говорили даже о том, что производителям просто не выгодно повторно использовать бутылки, больше прибыли они получают от «одноразовой» посуды.

В 2017 году депутаты Госдумы предложили вспомнить старый опыт и возродить в России пункты приёма стеклотары.

Практику сдачи пустых бутылок планировалось возродить с помощью установки специальных автоматов для приема стеклотары и банок и путем введения залоговой стоимости посуды. Как объясняли парламентарии, залоговая стоимость — это фиксированная цена на тару, указанная на банке или бутылке, которая гарантированно возвращается потребителю после сдачи. Но пока инициатива депутатов так и осталась не реализованной.

Практика сдачи пустых банок и бутылок получила широкое распространение в Европе. В России сегодня тоже существуют пункты приема стеклотары и вторсырья, но лишь в 80 городах. За пустую бутылку в российских пунктах дают от 10 до 90 копеек.

Пока пункты приема стеклотары не появились, псковичи могут другим способом сделать город чище, а кошелек — тяжелее.

Для этого нужно установить в своем дворе контейнер-сетку для раздельного сбора мусора. Это станет намного выгоднее, потому что платить за вывоз мусора можно будет меньше.

Цена вывоза обычного контейнера — 390 рублей за кубический метр, вывоз контейнера-сетки — 190 рублей. На этой разнице в цене управляющая компания, которая заключает договор на вывоз и утилизацию мусора, будет экономить: вместо общего контейнера полиэтилен, пластик, бумагу и стекло люди будут складировать в сетку, а значит, частота вывоза общего контейнера уменьшится, а отсортированный псковичами в сетку мусор вывозится за меньшую для них сумму.

«Управляющие компании согласны делать в конце года перерасчет. Деньги по решению жильцов УК может тратить на нужды, которые согласуют собственники», — пояснил Алексей Захаров.