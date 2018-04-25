Полиция разыскивает пенсионера из Краснодара 

Отделом полиции Прикубанского округа Управления МВД России по городу Краснодару разыскивается без вести пропавший Виноградов Леонид Георгиевич 07.12.1953 года рождения.
02 июля 2017 года он ушел из дома в неизвестном направлении и в настоящее время его местонахождение не установлено.
Приметы: 60-65 лет, рост 170-172 см, худощавого телосложения, волосы короткие волнистые, черные усы.
В случае получения какой-либо информации о его местонахождении просим незамедлительно сообщить в отдел полиции Прикубанского округа УМВД России по городу Краснодару по ул. Гагарина, д. 103 или по телефонам:8 (861) 226-52-22, 8 (918) 213-62-72 или 102.