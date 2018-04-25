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Полиция разыскивает пенсионера из Краснодара
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Полиция разыскивает пенсионера из Краснодара 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Отделом полиции Прикубанского округа Управления МВД России по городу Краснодару разыскивается без вести пропавший Виноградов Леонид Георгиевич 07.12.1953 года рождения.
02 июля 2017 года он ушел из дома в неизвестном направлении и в настоящее время его местонахождение не установлено.
Приметы: 60-65 лет, рост 170-172 см, худощавого телосложения, волосы короткие волнистые, черные усы.
В случае получения какой-либо информации о его местонахождении просим незамедлительно сообщить в отдел полиции Прикубанского округа УМВД России по городу Краснодару по ул. Гагарина, д. 103 или по телефонам:8 (861) 226-52-22, 8 (918) 213-62-72 или 102.
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