Полиция разыскивает пенсионера из Краснодара

02 июля 2017 года он ушел из дома в неизвестном направлении и в настоящее время его местонахождение не установлено.

Приметы: 60-65 лет, рост 170-172 см, худощавого телосложения, волосы короткие волнистые, черные усы.