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Франция отметила юбилей Мориса Дрюона
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Франция отметила юбилей Мориса Дрюона 

ТАСС 1 час назад
ПАРИЖ, 24 апреля. /Корреспондент ТАСС Дмитрий Горохов/. Франция отметила столетие автора романов «Сильные мира сего» и «Проклятые короли» Мориса Дрюона (1918-2009). Писатель остался в памяти французов как соратник исторического лидера Франции генерала Шарля де Голля, участник движения Сопротивления в годы Второй мировой войны. Особые почести Дрюону воздали ветераны антифашистской борьбы. Вместе с Жозефом Кесселем он написал текст «Песни партизан» на музыку Анны Марли. Эта франко-русская песня стала настоящим гимном Сопротивления.
Французская кампания
Отец писателя Лазарь Кессель, был уроженцем Екатеринбурга. Переехав во Францию, он рано умер. Мориса воспитали мать и отчим, давший ему свою фамилию. Детство писателя прошло в Нормандии. В школе Дрюон был среди лучших, что открыло ему двери в парижские университеты. Вторая мировая война внесет поправки в его планы, принесет многие испытания и встречу, которую он запомнит на всю жизнь. Лейтенант Дрюон, недавно произведенный в офицеры, тяжело переживал поражение Франции в военной кампании 1940 года. Писатель вспоминал, как после выпуска в кавалерийской школе в Сомюре, он представлял себя въезжающим в Берлин на белом коне. Но вместо этого ему пришлось командовать отступающими пехотинцами на берегах Дордони.
Дрюон признавался, что никогда не забывал об этом, однако он услышал де Голля, поверил ему и пошел за ним. «Для моего поколения он предстал впервые как молодой полковник, принесший Франции в период майской катастрофы 1940 года единственную победу, которой мы могли гордиться, — вспоминал Дрюон в интервью газете Figaro. — Он победил в танковом сражении. Затем, когда армия отступала, смешиваясь с потоком беженцев, за ним признали выдающиеся качества, назначив государственным секретарем и прикрепив к рукавам его мундира генеральские звезды». По словам писателя, в то время молодые полководцы думали лишь о том, как следует управлять поражением. Де Голль принес с собой заряд молодости, энергии и надежды.
Воссоединение с генералом
Прочитав опубликованное в прессе лондонское воззвание генерала к соотечественникам, Дрюон вместе с несколькими лейтенантами попросил у командира разрешения покинуть полк. «Господин полковник, мы просим вернуть нам нашу свободу. Мы хотим присоединиться к генералу де Голлю, — обратился 22-летний Дрюон. Как признавал писатель, де Голль стал символом Сопротивления в качестве руководителя движения „Свободная Франция“. „Быть голлистом в то время значило подвергаться угрозе депортации, тюремного заключения или даже казни, — говорил писатель. Он отмечал, что когда добрался до Лондона и увидел генерала, он показался ему средневековым рыцарем, величественным и исполненным решимости.
Влияние де Голля
По словам Дрюона, „голлизм — это больше, чем доктрина, это этика, мораль для нации, государства, личности, это школа поведения“. Писатель подчеркивал, что Де Голль научил французов, как следует жить, думать, действовать, не теряясь в облаках и не утопая в повседневных банальностях. Дрюон полагал, что изречение „стиль — это человек“ в особенности применимо к Шарлю де Голлю. Речи, инструкции, законы, послания, исследования, воспоминания — не было жанра, исторического, стратегического, эпистолярного, в котором бы генерал не проявлял свойственное его стилю совершенство. „Если я захочу поделиться тем дорогим даром, которым было для меня знакомство с де Голлем, я посоветую прочесть его письма, записки, дневники. Это школа высоко прожитой жизни“, — говорил Дрюон. Писатель считал закономерным влияние, которое оказал на него де Голль. „Когда Вам выпал шанс сблизиться и какое-то время служить человеку, который играл такую роль в нашем столетии, как не испытать на себе его огромного влияния? — заметил он.
Любовь к России
При преемнике де Голля Жорже Помпиду Дрюон входил в 1973-1974 годах в состав французского правительства в качестве министра культуры. Парижане в том же десятилетии избирали его депутатом парламента. В течение 14 лет — с 1985 по 1999 год — он был постоянным секретарем Французской академии, возглавляя в этом качестве „клуб бессмертных“ французской литературы. На своем посту он сделал многое, чтобы сохранить и оставить потомкам все богатство французского языка. Влюбленный во Францию, писатель также сильно гордился своими русскими корнями. Дрюон любил бывать в России и неоднократно встречался с президентом Владимиром Путиным. „Так же, как между людьми возникают чувства, так и между странами складываются особые отношения, — говорил французский классик. — Я ощущаю себя примером этой франко-российской близости, и это делает меня счастливым. Я не представлю себе жизни без Франции и России“.
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