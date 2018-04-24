Ещё
Число безработных в России снизилось на 0,3% за неделю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число безработных в России снизилось на 0,3% за неделю 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Численность безработных граждан в России с 11 по 18 апреля снизилась на 0,3% и составляет 767,4 тыс. человек. Об этом сообщаетcя в материалах Минтруда.
Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Севастополе, республиках Крым, Калмыкия, Тамбовской, Курганской, Липецкой, Волгоградской, Орловской, Ленинградской областях, Камчатском крае.
Также в 29 регионах было зафиксировано повышение уровня безработицы, наибольшее — в республиках Тыва, Алтай, Дагестан, Еврейской автономной области.
По состоянию на 18 апреля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 111 969 человек.
Ранее сообщалось, что число безработных в России снизилось на 0,9%.
Газета.Ru: последние новости
Эрдоган выразил соболезнования потомкам жертв геноцида 1915 года МИД: Россия не боится санкций G7 Ткачев не исключил расширения списка поставщиков томатов из Турции
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах204
Газпром готов построить «Северный поток-3»135
Зачем Понаровская вернулась в Россию41
Более тысячи ветеранов АТО покончили с собой50
Названа зарплата столичных учителей80
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
00:53
Канделаки впервые рассказала о романе с Уиллисом
Шоу-бизнес
00:58
Семенович сделала откровенное признание
Шоу-бизнес
00:18
Киркоров поделился обедом с Бузовой
Шоу-бизнес
01:00
Анохина пострадала от перелета в Москву
Шоу-бизнес
00:49
Чехова занялась «душевным детоксом»
Шоу-бизнес
00:48
Семья Avicii прокомментировала его гибель
Шоу-бизнес
02:53
Дочь поддерживает Зудину после смерти Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение