Число безработных в России снизилось на 0,3% за неделю

Численность безработных граждан в России с 11 по 18 апреля снизилась на 0,3% и составляет 767,4 тыс. человек. Об этом сообщаетcя в материалах Минтруда.

По состоянию на 18 апреля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 111 969 человек.

Ранее сообщалось, что число безработных в России снизилось на 0,9%.