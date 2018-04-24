Хантсман увидел много общего между россиянами и американцами

Хантсман назвал одной из целей своего визита на Дальний восток укрепление взаимоотношений между обычными гражданами.

"Между россиянами и американцами гораздо больше общего. И то, что мы читаем в газетах, СМИ, связанное с политикой, теряем основную нить — то, что нас гораздо больше общего объединяет. Невозможно решить все вопросы за один день, но если есть воля, можно решить все вопросы, которые стоят между нами", — сказал американский посол.

Ранее Хантсман назвал США и Россию друзьями.