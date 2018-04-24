Заводу меняют аккумуляторы. Почему заваленное работой саратовское предприятие признали банкротом

Кризис или подъем?

На саратовском «Заводе автономных источников тока» наконец-то появились стабильные заказы. Задержки зарплат хоть и сохраняются, но уже сокращены до месяца.

«Все хорошо, загружены под самую завязку. Работаем даже по праздникам и по выходным. Я имею в виду цеха. В четырехдневном режиме продолжают работать только конторы», — сообщил «ФедералПресс» руководитель заводского профсоюза Сергей Краснов

Кто бы мог подумать, что всего месяц назад суд принял решение о признании завода несостоятельным. В отчете арбитражного управляющего по итогам наблюдения говорится, что предприятие «находится в кризисном финансовом положении, имеет большую зависимость от заемного капитала, испытывает острый дефицит в собственных оборотных средствах».

Однако признаков преднамеренного или фиктивного банкротства не обнаружено. На данный момент проведена инвентаризация имущества — учтены здания, оборудование, материалы, патенты. Казалось бы, все вышеперечисленное может говорить о скорой продаже имущества и закрытии завода, но нет. На собрании работникам пообещали, что завод продолжит функционировать и дальше, сокращений не будет. Но завод будет работать под другим юридическим лицом.

Предприятие-клон

Ответ на эту загадку кроется в организации под названием ООО «Завод автономных источников тока». В отличие от банкрота ПАО, прописанного в Карачаево-Черкессии, зарегистрировано оно в Саратове как раз по месту нахождения завода.

Компания начала деятельность в августе 2016 года — через полгода после начала банкротства «основной» организации. В ней числится менее 100 сотрудников (всего на заводе работало около 700). В отличие от ПАО, которое понесло в 2016 году убытки в 156 млн, деятельность ООО в тот же период оказалась прибыльной (+38,5 млн рублей).

Две компании роднит общий бенефициар. Совладельцами ПАО являются 5 фирм, разные доли в которых принадлежат московской предпринимательнице Валентине Бондаревой. В ее же собственности находится 50% ООО.

ООО «Завод АИТ» выступает одним из крупнейших кредиторов своего тезки-банкрота. Согласно официальным данным, долг, первоначально возникший из-за поручительства завода по кредиту другой компании, составляет 512 млн рублей. «Инвестторгбанк» предпочел избавиться от «плохой» задолженности, по факту переуступив ее самому должнику.

Другим крупным кредитором (744 млн) стала московская фирма «Девон», занимающаяся поставкой аккумуляторов для транспорта. Москвичи вели себя по отношению к должнику лояльно — ранее между ними было заключено мировое соглашение, и «Девон» готов был дожидаться возвращения долга до 2019 года.

Наблюдатели отмечают, что сумма требований ООО говорит о том, что в его руках находится фактически все имущество завода. А лояльный партнер позволит снизить до минимума претензии остальных кредиторов.

«Токсичные активы утонут»

К кризису на предприятии привело сокращение заказов для железной дороги. По любопытному совпадению, своим наметившимся возрождением завод обязан тому же источнику.

В ноябре 2017 года совладельцем ООО «Завод АИТ» стал «Торговый дом Локотех». Это дочерняя структура компании «Локотех-Сервис», контрольной долей в которой владеют два кипрских офшора, а 12,5% приходится на «Трансмашхолдинг» . Не случайно директором нового предприятия назначен Виктор Кляузер, ранее возглавлявший другую местную «дочку» «ТМХ» — завод «Трансмаш» в Энгельсе

Участие «Трансмашхолдинга» в судьбе саратовского завода может говорить о желании крупнейшего производителя железнодорожной техники расширить сферу своей деятельности, отмечает бывший министр промышленности области Сергей Лисовский . Однако пока утверждать о том, что новый собственник решил все проблемы завода, говорить преждевременно.

«И правительство области, и руководство завода должны сделать все возможное для сохранения такого производства. Другое дело, что завод за это время отстал в техническом развитии. Прежде чем прийти к какому-то положительному исходу, нужно, чтобы завод имел финансовую устойчивость», — сказал «ФедералПресс» эксперт.

Управляющий партнер юридической компании «Маркелов Групп» Вадим Маркелов отметил, что технология, которую используют владельцы завода, не нова: «Схемы, которые видны в деле о банкротстве завода, поросли бородой. Раньше санацию предприятий готовили на коленке, но законодательство о банкротстве изменилось. Теперь для подготовки такой процедуры нужны год-полтора. Для того, чтобы ее провести, предприятия начинают готовить к смене организационно-правовой формы и потоплению плохих активов. Те сделки, которые были проведены за год до введения банкротства, могут быть отменены, если же в период от года до трех лет — то стопроцентной уверенности, что они будут признаны судом недействительными, уже нет. Эти схемы знакомы и суду, и правоохранительным органам , все всё понимают, но с юридической точки зрения тут комар носа не подточит».

По мнению Маркелова, комбинация владельцев «Завода АИТ», с большой долей вероятности, закончится их успехом: «Мы понимаем, что они готовились к переходу, к переправке на новый корабль. Судя по всему, банкротство не приведет к смене собственника, к увольнению работников. Токсичные активы останутся в старом корабле, который благополучно утонет, а новый продолжит свое плавание».