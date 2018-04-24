В Ростовской области хотят отменить двойной контроль отчетности оборота алкоголя 

Законодательное собрание Ростовской области завтра рассмотрит предложение убрать дублирующие формы отчётности оборота алкогольной продукции. Соответствующий законопроект уже одобрил парламентский комитет по промышленности и предпринимательству.
«Изменения, которые мы намерены ввести, устраняют этот двойной контроль отчетности оборота алкоголя», — рассказал председатель комитета по экономической политике ЗС РО Виктор Шумеев. По мнению народных избранников, принятие поправок будет способствовать тому, что законодательство региона будет приведено в соответствие с федеральным.