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В Ростовской области хотят отменить двойной контроль отчетности оборота алкоголя
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В Ростовской области хотят отменить двойной контроль отчетности оборота алкоголя 

Деловое сообщество 2 часа назад
Законодательное собрание Ростовской области завтра рассмотрит предложение убрать дублирующие формы отчётности оборота алкогольной продукции. Соответствующий законопроект уже одобрил парламентский комитет по промышленности и предпринимательству.
«Изменения, которые мы намерены ввести, устраняют этот двойной контроль отчетности оборота алкоголя», — рассказал председатель комитета по экономической политике ЗС РО Виктор Шумеев. По мнению народных избранников, принятие поправок будет способствовать тому, что законодательство региона будет приведено в соответствие с федеральным.
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