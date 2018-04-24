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Глобальное потепление заставляет власти Чукотки менять маршруты зимних дорог
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Глобальное потепление заставляет власти Чукотки менять маршруты зимних дорог 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Аномально теплые зимы заставляют правительство Чукотки менять маршруты зимних дорог. Сейчас власти рассматривают новые маршруты как минимум для двух зимников, сообщил во вторник журналистам первый вице-губернатор Чукотского автономного округа Леонид Николаев.
"Достаточно теплые зимы существенно уменьшают время использования зимних дорог, которыми мы пользовались долгое время. В частности, речь идет о дороге через Анадырский лиман в аэропорт и зимнике из Певека в Билибино. Поэтому следующей зимой мы будем пробивать новые маршруты", — отметил он.
Сейчас чиновники вынуждены продлевать регламент работы ряда дорог. Параллельно власти прорабатывают дополнительный маршрут через лиман, чтобы начинать переправу через него раньше обычного — в начале зимы, улучшив качественные характеристики дороги.
Длина зимника, начинающегося от Анадыря и ведущего к восьмому причалу, составляет 5,3 км. Новый маршрут от Рыббазы до нежилого поселка Шахтерский увеличит дорогу в аэропорт в три раза — до 15 км. При наличии нужной толщины льда в округе будут пользоваться и основной трассой.
Решается вопрос об удлинении дороги и на западной Чукотке — из самого северного города страны Певека до Билибино. Эта трасса больше всего используется для перевоза промышленных грузов и продовольственных товаров.
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