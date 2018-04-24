Глобальное потепление заставляет власти Чукотки менять маршруты зимних дорог

"Достаточно теплые зимы существенно уменьшают время использования зимних дорог, которыми мы пользовались долгое время. В частности, речь идет о дороге через Анадырский лиман в аэропорт и зимнике из Певека в Билибино . Поэтому следующей зимой мы будем пробивать новые маршруты", — отметил он.

Сейчас чиновники вынуждены продлевать регламент работы ряда дорог. Параллельно власти прорабатывают дополнительный маршрут через лиман, чтобы начинать переправу через него раньше обычного — в начале зимы, улучшив качественные характеристики дороги.

Длина зимника, начинающегося от Анадыря и ведущего к восьмому причалу, составляет 5,3 км. Новый маршрут от Рыббазы до нежилого поселка Шахтерский увеличит дорогу в аэропорт в три раза — до 15 км. При наличии нужной толщины льда в округе будут пользоваться и основной трассой.

Решается вопрос об удлинении дороги и на западной Чукотке — из самого северного города страны Певека до Билибино. Эта трасса больше всего используется для перевоза промышленных грузов и продовольственных товаров.